Axios: Προσπάθειες προσέγγισης - Επικοινωνία του Ιρανού ΥΠΕΞ με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Γουίτκοφ

Με την απειλή Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν να αιωρείται φαίνεται πως είναι ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, κάτι που επιβεβαίωσε στη διάρκεια της ημέρας η Τεχεράνη, παρά το προηγούμενο αδιέξοδο στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

Τώρα το Axios αποκαλύπτει, σύμφωνα με πηγές, πως το σαββατοκύριακο, υπήρξε τηλεφωνικής επικοινωνία του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ το Σαββατοκύριακο.

Οι δυο τους είχαν αρχίσει να ανταλλάσσουν sms κατά τη διάρκεια των πυρηνικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πέρυσι, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και αυτή η επαφή συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η προσέγγιση αυτή φαίνεται να αποτελεί μια προσπάθεια του Ιράν να αποκλιμακώσει την κατάσταση με τις ΗΠΑ, ή τουλάχιστον να κερδίσει χρόνο πριν ο Τραμπ διατάξει οποιαδήποτε ενέργεια που θα αποδυναμώσει περαιτέρω το καθεστώς.



Σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος, ο Αραγτσί και ο Γουίτκοφ συζήτησαν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν συνάντηση τις επόμενες ημέρες.



Οι πηγές δεν επιβεβαίωσαν αν η επικοινωνία έγινε μέσω τηλεφώνου ή μηνυμάτων. Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το Ιράν επικοινώνησε με τις ΗΠΑ την προηγούμενη μέρα και πρότεινε να διαπραγματευτεί μια πυρηνική συμφωνία.



«Ίσως συναντηθούμε μαζί τους. Μια συνάντηση βρίσκεται σε στάδιο οργάνωσης, αλλά ίσως χρειαστεί να δράσουμε λόγω των εξελίξεων, πριν από τη συνάντηση. … αλλά μια συνάντηση βρίσκεται σε στάδιο οργάνωσης», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή.

«Ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών μας Αμπάς Αραγτσί και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ είναι ανοιχτός και ανταλλάσσονται μηνύματα όποτε είναι απαραίτητο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα.



Πρόσθεσε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ επικοινωνούν επίσης μέσω του διαμεσολαβητικού καναλιού της Ελβετίας.



Ο Ισμαήλ Μπαγκάι πρόσθεσε ότι τα μηνύματα που λαμβάνει το Ιράν από τις ΗΠΑ είναι «αντιφατικά».

Ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση με την ομάδα εθνικής ασφάλειας του ,την Τρίτη για να συζητήσουν τις επιλογές για την υποστήριξη των διαδηλώσεων και την αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος.