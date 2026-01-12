Εντυπωσιακό σέλας καταγράφηκε από αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Βίντεο

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο κατέγραψε αστροναύτης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), προσφέροντας μοναδικές εικόνες της γήινης ατμόσφαιρας από το διάστημα. Το βίντεο δείχνει φωτεινές πράσινες και μοβ αποχρώσεις να απλώνονται στον νυχτερινό ουρανό, σχηματίζοντας κυματισμούς φωτός πάνω από την επιφάνεια της Γης, καθώς ο διαστημικός σταθμός κινείται σε τροχιά.

Το υλικό κατέγραψε ο Ιάπωνας αστροναύτης Κίμια Γιούι, ο οποίος περιέγραψε τη στιγμή ως ιδιαίτερα συγκινητική. Όπως ανέφερε, ένιωσε χαρά όχι μόνο επειδή κατάφερε να απαθανατίσει το φαινόμενο, αλλά και στη σκέψη ότι οι εικόνες θα προκαλούσαν χαμόγελα και ενθουσιασμό σε όσους τις παρακολουθούσαν στη Γη.

Στο βίντεο, το σέλας εμφανίζεται να «χορεύει» πάνω από τον πλανήτη, δημιουργώντας ένα σπάνιο οπτικό θέαμα. Η λήψη από το διάστημα προσφέρει μια διαφορετική οπτική του φαινομένου, αποκαλύπτοντας το εύρος και την έντασή του σε παγκόσμια κλίμακα.

Το στιγμιότυπο δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή και γρήγορα προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού, αφού το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

A dazzling aurora was captured by an astronaut from the International Space Station on Sunday.



“I was happy to have captured it, but above all, imagining everyone smiling with joy upon seeing the footage, I laughed to myself,” Kimiya Yui said. https://t.co/4eTC1qSbJ7 pic.twitter.com/LEE92ufg9T — ABC News (@ABC) January 12, 2026