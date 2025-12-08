Αστροναύτης κατέγραψε το Βόρειο Σέλας από το διάστημα – Εντυπωσιακές εικόνες

Viral έγινε στα social media το βίντεο που κατέγραψε η αστροναύτης της NASA, Zena Cardman με το Βόρειο Σέλας από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) τον Νοέμβριο του 2025.

Η Cardman κατέγραψε ένα «αναπνευστικό» θέαμα φωτός που διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης, δείχνοντας την ενισχυμένη ηλιακή δραστηριότητα λόγω του ηλιακού μέγιστου.

Το βίντεο επιτρέπει στους θεατές να δουν το σέλας από ψηλά, σε συνδυασμό με την αστροναύτη να ενθαρρύνει τους χρήστες να εντοπίσουν πόλεις όπως το Χιούστον.

Stunning view of the aurora captured from the ISS by astronaut Zena Cardman, a week or so ago.pic.twitter.com/IAbduP1m6r — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 22, 2025

