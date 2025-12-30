Προκριματικές εκλογές για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ ζητά ο Δούκας

Μια πρόταση που αναμένεται να προκαλέσει νέο γύρο εσωκομματικών συζητήσεων ενόψει του συνεδρίου, αλλά και των εθνικών εκλογών του 2027, έκανε μιλώντας στο Action24 ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας αφού άφησε μια μικρή αιχμή για τις πληροφορίες ότι στην Χαριλάου Τρικούπη ήδη διαμορφώνονται τα εκλογικά ψηφοδέλτια του κόμματος, πρότεινε τη διενέργεια εσωτερικών προκριματικών εκλογών σε κάθε εκλογική περιφέρεια έτσι ώστε τα τελικά ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ να έχουν συνδιαμορφωθεί από τη βάση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δούκας είπε αφενός ότι θα πρέπει να υπάρξει πρώτα μια επιτροπή ψηφοδελτίων στην οποία να συμμετέχουν όλες οι πλευρές του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη συνέχεια πρότεινε «να γίνουν προκριματικές εκλογές. Βεβαίως να συμμετέχουν σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές και από εκεί και πέρα ανοιχτά ψηφοδέλτια».

Εξειδικεύοντας την πρότασή του, ο κ. Δούκας έκανε λόγο για προκριματικές εκλογές σε κάθε εκλογική περιφέρεια ξεχωριστά και τόνισε: «Και έτσι να σχηματίσουμε από τη βάση, από τα κάτω, τα ψηφοδέλτιά μας. Ξαναλέω, βεβαίως θα είναι μέσα οι βουλευτές, αυτονόητο. Και έτσι δίνουμε μια εικόνα ανοιχτού κόμματος, συμμετοχικού κόμματος, ενεργοποιούμε, κινητοποιούμε και είναι μια άλλη προσέγγιση αν θέλετε στα κλειστά συστήματα νομής της εξουσίας».

Επιμένει στη συλλογική απόφαση για απόρριψη συνεργασίας με τη ΝΔ

Παράλληλα, ο κ. Δούκας επέμεινε για μία ακόμη φορά στη θέση του ότι θα πρέπει στο Συνέδριο του Μαρτίου να ληφθεί ρητή απόφαση ότι το ΠΑΣΟΚ δε θα συνεργαστεί με τη ΝΔ και ότι θα αναζητήσει συνεργασίες με όσους επιθυμούν μια προοδευτική αλλαγή.

Μάλιστα, όταν επισημάνθηκε ότι ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δεσμευτεί με δηλώσεις του ότι δε θα συνεργαστεί με τη ΝΔ, ο κ. Δούκα είπε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Λέω όμως ότι ένα συμμετοχικό κόμμα, ανοιχτό κόμμα, το αποφασίζει συλλογικά. Αφού λοιπόν το λέει, να μπει ψήφισμα, να το ψηφίσουμε όλοι».

«Να το ψηφίσουμε και έτσι να φύγουμε από το συνέδριο και να αισθάνεται ο καθένας και η καθεμία ότι έβαλε το λιθαράκι του, σήκωσε το χέρι του, ψήφισε, συμμετείχε σε μία διαδικασία ταυτοτική για το ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο κ. Δούκας ενώ προειδοποίησε σε σχέση με το αν μια τέτοια κίνηση μπορεί να εκδιώξει από το κόμμα πρόσωπα που θα προτιμούσαν μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ παρά με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ: «Όσο τα αφήνουμε τα πράγματα ανοιχτά και στο φλου, τόσο υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Όσο τα απαντάμε και νομίζω όλοι μας θα δεθούμε μέσα από μια συλλογική απόφαση. Αν σε ένα συνέδριο όλα τα μέλη αποφασίσουν συλλογικά κάτι, αυτό και είμαστε δεσμευμένοι, ανεξαρτήτως των προσωπικών, ας το πούμε, απόψεων, να το τηρήσουμε».

