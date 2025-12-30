Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αγωνίζεται στο Μαρούσι για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Newsbomb

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με καθυστέρηση τριών ημερών διεξάγεται σήμερα (30/12) στο κλειστό του Αγίου Θωμά η αναμέτρηση ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Παναθηναϊκό AKTOR για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το περασμένο Σάββατο (27/12), αλλά αναβλήθηκε λόγω των 11 κρουσμάτων γρίπης τύπου Α που «χτύπησαν» την ομάδα του Τριφυλλιού. Οκτώ παίκτες των «πράσινων» και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου εμφάνισαν σοβαρά συμπτώματα και οδήγησαν σε αυτή την αναβολή.

Όλοι οι παίκτες ανάρρωσαν και βρέθηκαν τη Δευτέρα (29/12) στο Telekom Center Athens, ωστόσο, κάποιοι εξ αυτών δεν έχουν συνέλθει πλήρως και αναμένεται να μείνουν εκτός αποστολής για τον αγώνα με το Μαρούσι, ευελπιστώντας πως θα είναι σε καλύτερη κατάσταση για το ντέρμπι της EuroLeague που ακολουθεί (2/1, 21:15) με τον Ολυμπιακό.

Αυτός που δεδομένα θα απουσιάζει για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι ο Κώστας Σλούκας.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε και χθες ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, καθώς έχει ενοχλήσεις στο γόνατο. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν ταξίδεψε στο Κάουνας για την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι οι Τηγάνης, Μαρινάκης και Καραπαπάς.

Ο αγώνας Μαρούσι - Παναθηναϊκός θα κάνει τζάμπολ στις 18:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ και τα παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα - «Εδώ, δεν φωτογραφίζουν παιδιά»

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Τζόσουα: Φόβοι πως έχει τραυματιστεί σοβαρότερα από το τροχαίο στη Νιγηρία

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Eλπίζω να φτάσουμε πολύ γρήγορα στη δεύτερη φάση εκεχειρίας στη Γάζα. Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς θα αντιμετωπίσει την κόλαση»

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν από το Δημόσιο πριν από τα 62 - Αναλυτικοί πίνακες

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Οι 10 ψηφιακές εφαρμογές για δηλώσεις και πληρωμές που κλείνουν την Πρωτοχρονιά

07:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πράσινο» «όχι» στην πρόταση Μητσοτάκη για συνάντηση με Ανδρουλάκη για τις «ακέφαλες» ανεξάρτητες αρχές

07:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Μίκαελ είναι εδώ, αλλά είναι διαφορετικός»: Το μήνυμα της συζύγου του 12 χρόνια μετά το ατύχημα στις Άλπεις

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Δεκεμβρίου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Άδωνις «πετσοκόβει» τους Συριζαίους, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν το μπόνους των 50 εδρών, τα τραπεζικά μερίσματα, έκλεισε το μάτι σε νέα deals ο Καραβίας και η ύστατη προσπάθεια της Βιοτέρ

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτικό ψύχος στα Βαλκάνια: Βουτάει η θερμοκρασία - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

06:37ΚΟΣΜΟΣ

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ο «παγετώνας της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε καταστροφική κατάρρευση

06:36LIFESTYLE

Οι σειρές που ξεχώρισαν το πρώτο μισό της τηλεοπτικής χρονιάς

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Αναταράξεις στο Archewell: Αποχωρεί ο Τζέιμς Χολτ, στενός συνεργάτης του Χάρι και της Μέγκαν μετά την αποχώρηση της υπεύθυνης επικοινωνίας

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Forbes: Η Beyoncé είναι πλέον δισεκατομμυριούχος

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Η περίπλοκη σχέση με τον γιο της - «Τον αγαπάω με έναν ιδιαίτερο τρόπο»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκριματικές εκλογές για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ ζητά ο Δούκας

06:16ΚΟΣΜΟΣ

«Dark Shower»: Το νέο trend του TikTok που υπόσχεται χαλάρωση και αποφόρτιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

04:14LIFESTYLE

The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος κέρδισε στον μεγάλο τελικό

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

20:40LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους»

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτικό ψύχος στα Βαλκάνια: Βουτάει η θερμοκρασία - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχοι σε συγγενείς αγροτών και ενοικιαστές

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Το υπουργείο Οικογένειας «τρέχει» στον Άρειο Πάγο βιοπαλαιστή διεκδικώντας το μισό του σπίτι, επειδή ξέχασε να το δηλώσει στο Κτηματολόγιο

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

07:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Μίκαελ είναι εδώ, αλλά είναι διαφορετικός»: Το μήνυμα της συζύγου του 12 χρόνια μετά το ατύχημα στις Άλπεις

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη: Ο ανασχηματισμός, οι αγρότες που τραμπουκίζουν και η μπύρα με τον Ανδρουλάκη

05:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές για να καλυφθεί το «κενό» με τα Χριστούγεννα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Η περίπλοκη σχέση με τον γιο της - «Τον αγαπάω με έναν ιδιαίτερο τρόπο»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Έκκληση από την οικογένεια της Ελληνίδας αεροσυνοδού να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό της σορού της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ