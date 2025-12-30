Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχοι σε συγγενείς αγροτών και ενοικιαστές

Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα συγγενικά πρόσωπα των αγροτών που βρίσκονται στη «γκρίζα λίστα» να ελέγχονται από τις Αρχές.

Ταυτόχρονα, καθώς πολλοί από τους αγρότες που έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις ισχυρίζονται ότι έχουν ενοικιάσει αυτά τα αγροτεμάχια, θα ελεγχθούν και όσοι υποδειχθούν ως ενοικιαστές, αναφέρει ο ALPHA.

Έτσι, στο επίκεντρο έρχονται οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις στις δηλώσεις, όπως, για παράδειγμα, αν στο Ε3 ο αγρότης έχει δηλώσει το ενοίκιο που πλήρωσε ως δαπάνη εκμετάλλευσης, αν στο Ε9 ο ιδιοκτήτης εμφανίζει το αγροτεμάχιο, και αν στο Ε2 έχει εμφανίσει το ενοίκιο που εισέπραξε.

Όλες αυτές οι πληροφορίες από τις δηλώσεις θα έρθουν να διασταυρωθούν με τις δηλώσεις που έχουν γίνει ήδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και, φυσικά, όλα αυτά τα δεδομένα θα επαληθευτούν και με τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.

Διαβάστε επίσης