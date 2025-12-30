Ο Άδωνις «πετσοκόβει» τους Συριζαίους, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν το μπόνους των 50 εδρών

Ο Άδωνις «πετσοκόβει» τους Συριζαίους

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για την απόλυτη υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη συμφωνία Mercosur της Ε.Ε. για τον αγροτικό τομέα. Αυτή η συμφωνία είναι αντικείμενο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων ενώ υπάρχουν αντιδράσεις από αγρότες σε όλη την Ευρώπη. Ο υπουργός Υγείας, διαβάζοντας την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς κατά της συμφωνίας, ρώτησε το ChatGPT τη θέση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τη Mercosur. Δεδομένου ότι αυτή η συμφωνία οριστικοποιήθηκε τα έτη 2018-2019, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση πανηγύριζε για τη συμφωνία, λέγοντας ότι αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την προστασία των ελληνικών προϊόντων. Και σήμερα... βγάζει ανακοινώσεις εναντίον της! Μαζί με την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Και το καλύτερο; αυτό το επαληθεύει με στοιχεία το ChatGPT, οπότε δεν δέχεται αμφισβήτησης, δεν είναι δηλαδή απλά μια εκτίμηση του Άδωνι Γεωργιάδη. Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια...

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει τον ΟΠΕΚΕΠΕ του...

Αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτα. Ο πρώην ΑΝΕΛίτης και νυν Συριζαίος Βασίλης Κόκκαλης έλεγε στο ONE channel ότι η λύση στο αγροτικό πρόβλημα είναι να ξαναγυρίσουμε στο καθεστώς του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι στην ΑΑΔΕ. «Να γίνουν προσλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ», φώναζε ο βουλευτής της Κουμουνδούρου ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν ήξερε καν ότι στην Ελλάδα έχουν κλείσει οι ΔΟΥ...

Στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν το μπόνους των 50 εδρών

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, ο Κώστας Τσουκαλάς, βλέπει λέει το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα στις επικείμενες εκλογές. Δικαίωμά του του ανθρώπου. Πέραν του γεγονότος ότι είναι ο μοναδικός που βλέπει μια τέτοια εξέλιξη, δεν μας είπε ότι ακόμα κι αν είναι πρώτο κόμμα δεν θα μπορούσε να πάρει το κλιμακωτό μπόνους διότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα, αλλά συνασπισμός κομμάτων. Του διέφυγε αυτό του Κώστα. Άρα θα πρέπει με κάποιον να συγκυβερνήσει. Σας έρχεται καμιά ιδέα με ποιον θα συνεργαστεί ο Νίκος ο νικητής;

Πού το πάει ο Βενιζέλος;

Ομολογώ ότι ο Ευάγγελος με έχει μπερδέψει τα μάλλα. Καταρχάς διαψεύδει ότι εδέχθη πρόταση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστέψω. Σε συνέντευξή του όμως στο Βήμα ο κ. Βενιζέλος είπε κάτι διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενη συνέντευξη του που είχε αφήσει να εννοηθεί ότι είναι διαθέσιμος σε περίπτωση που αναζητηθεί πρωθυπουργός κοινής αποδοχής λόγω μη αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές. Την Κυριακή λοιπόν είπε κάτι άλλο: «Υποψήφιοι πρωθυπουργοί είναι οι αρχηγοί των κομμάτων», τόνισε. Εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτή την δήλωση; Ή ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης. Απλά πράγματα, δεν είναι ανώτερα μαθηματικά. Τέλος, είναι κατηγορηματικός, δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Άρα ποια θέση μένει για τον Μπένι; Ελάτε τώρα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια;

Τα τραπεζικά μερίσματα

Μπορεί ακόμα να είναι νωρίς, μια και οι ανακοινώσεις αναμένονται την Άνοιξη, όμως ήδη έχει ξεκινήσει η φιλολογία για τα μερίσματα που θα δώσουν οι τράπεζες το 2026. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2025 θα είναι (ακόμη) μια χρονιά ρεκόρ ως προς την κερδοφορία, οπότε οι επενδυτές περιμένουν το… μποναμά τους. Και όπως πληροφορούμαστε αυτός θα είναι γενναιόδωρος, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας το 60% της κερδοφορίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αν αναλογιστούμε ότι τα καθαρά κέρδη των τραπεζών το 2024 έφτασαν τα 4,5 δισ. ευρώ, υπολογίστε (τουλάχιστον) 2,5 δισ. ευρώ μερίσματα για φέτος και βλέπουμε…

Έκλεισε το μάτι σε νέα deals ο Καραβίας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του προς τους εργαζομένους προανήγγειλε ουσιαστικά νέα deals. «Συνεχίζουμε να διευρύνουμε πηγές εσόδων και γεωγραφίες — τράπεζα, ασφάλιση, διαχείριση περιουσίας. Στρατηγική που υλοποιήθηκε και μέσω των τριών σημαντικών εξαγορών των τελευταίων 24 μηνών, δηλαδή της Ελληνικής Τράπεζας, της ασφαλιστικής CNP και της εταιρίας ζωής της Eurolife. Για τις δύο πρώτες, το 2025, ξεκινήσαμε τη διαδικασία ένταξης τους στον Όμιλό μας, μια διαδικασία που θα συνεχιστεί το 2026 για όλες», ανέφερε ο CEO, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για περαιτέρω συμμαχίες και συγχωνεύσεις μέσα στη νέα χρονιά.

Η ΕΧΑΕ, νέα γ.σ. και οι ψίθυροι

Η γενική συνέλευση της 22ας Δεκεμβρίου της ΕΧΑΕ θεωρείται πλέον ως μη γενόμενη και ξαναζωντανεύει με νέα πρόσκληση για τις 20 Ιανουαρίου 2026, με την ίδια ατζέντα. Το θέμα της νομιμότητας είχε ανασυρθεί στη συνεδρίαση, καθώς μέτοχος υποστήριξε ότι η πρόσκληση έπρεπε να είχε δημοσιευτεί έως 28 Νοεμβρίου, ενώ βγήκε τελικά την 1η Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος Γ. Χαντζηνικολάου τότε διαβεβαίωσε πως όλα έγιναν σύμφωνα με το νόμο και η Γ.Σ. ολοκληρώθηκε με αντιπροσωπεία μετόχων που κάλυπτε το 77,82% του μετοχικού κεφαλαίου. Παρόλα αυτά, στις 24 Δεκεμβρίου ανέβηκε νέα πρόσκληση μάλλον για να μην μείνει καμία σκιά. Η ατζέντα δεν αλλάζει. Εκλογή νέου Δ.Σ., ορισμός επιτροπής ελέγχου και η χορήγηση αδειών στα στελέχη της ΕΧΑΕ για συμμετοχή σε Δ.Σ. θυγατρικών. Στην αγορά ψιθυρίζουν ότι η επανάληψη δεν είναι τυχαία και το στοίχημα τώρα είναι να κλείσει το θέμα χωρίς περαιτέρω ενστάσεις, ειδικά καθώς πρόκειται για τη μεταβίβαση ελέγχου προς Euronext και κανείς δεν θέλει ανοιχτές υποθέσεις την κρίσιμη στιγμή.

Η Βιοτέρ, η διαγραφή και η προσπάθεια

Παλεύει η Βιοτέρ να παραμείνει στο χρηματιστηριακό ταμπλό, καθώς το Χρηματιστήριο είχε προγραμματίσει τη διαγραφή των μετοχών της για την 22α Ιανουαρίου 2026, αλλά η εταιρεία κέρδισε μικρή ανάσα, παίρνοντας παράταση και πήρε παράταση για να καταθέσει ένσταση μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2026. Με άλλα λόγια, δυο εβδομάδες ακόμη για να πείσει πως έχει σχέδιο και νούμερα. Η πρόκληση είναι να προσκομίσει επικαιροποιημένα στοιχεία που να δείχνουν πρόοδο στο σχέδιο εξυγίανσης και χειροπιαστή βελτίωση στα ίδια κεφάλαια, θα πει αντίο στο Χ.Α. Η ιστορία δεν είναι καινούργια, με την ΒΙΟΤΕΡ να γλιτώνει την πτώχευση το 2020 χάρη σε συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Όμως τα νούμερα δεν πήραν την ανιούσα, οπότε τώρα η εταιρεία βρίσκεται και πάλι στο σημείο μηδέν. Στην αγορά ακούγεται ότι η διοίκηση επιμένει πως δουλεύει πάνω σε χειροπιαστές λύσεις και ότι δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια για θετικό κεφαλαιακό δείκτη, ωστόσο δεν φαίνεται να πείθει τους υπευθύνους. Ιδωμεν…

Έρχεται δορυφορική κινητή και στην Ελλάδα

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αξιοποίηση δορυφορικών υποδομών και για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας έχει αρχίσει να αποτελεί μία νέα τάση. Αλλά αυτό μπορεί να το δούμε και στην Ελλάδα σύντομα. Αυτό έλεγε πρόσφατα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδος, Αχιλλέας Κανάρης μιλώντας στους δημοσιογράφους επισημαίνοντας ότι ο βρετανικός όμιλος έχει σχετική συνεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα τη δούμε μέσα στους επόμενους μήνες να έρχεται και Ευρώπη.

Tα ψώνια στη Θεσσαλονίκη

Διαφορετική ήταν η εικόνα της χριστουγεννιάτικης αγοράς στη Θεσσαλονίκη από αυτήν που περιγράφουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και μάλιστα από επίσημα χείλη. Οι επιγραφές με πρόωρες εκπτώσεις και πωλήσεις κάτω του κόστους ακόμα και πριν τα Χριστούγεννα ήταν διάσπαρτες σε όλη την αγορά ενώ καταστηματάρχες μας είπαν ότι η αγορά φέτος είναι μόλις στο 50% σε σχέση με πέρυσι. Και αυτά στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας που στα ρούχα και παπούτσια θεωρείται εφάμιλλη, αν όχι και καλύτερη της Αθήνας.