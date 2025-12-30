Forbes: Η Beyoncé είναι πλέον δισεκατομμυριούχος

Η Beyoncé συγκαταλέγεται πλέον επισήμως στους δισεκατομμυριούχους της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, σύμφωνα με το Forbes, χάρη σε μια τολμηρή καλλιτεχνική στροφή, ιστορικές περιοδείες και έναν απόλυτα ελεγχόμενο επιχειρηματικό μηχανισμό γύρω από το όνομά της.

Η 44χρονη σταρ έγινε μόλις η πέμπτη μουσικός στην ιστορία που αποκτά περιουσία άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, ακολουθώντας τον σύζυγό της Jay-Z, την Taylor Swift, τον Bruce Springsteen και τη Rihanna.

Για πολλούς καλλιτέχνες, το Renaissance World Tour του 2023 – που απέφερε σχεδόν 600 εκατ. δολάρια– θα αποτελούσε το απόγειο μιας καριέρας. Για την Beyoncé όμως, ήταν απλώς το επόμενο βήμα.

Το 2024 επανεμφανίστηκε με το Cowboy Carter, έναν δίσκο με έντονες country επιρροές, που άνοιξε νέους εμπορικούς δρόμους: από εμφάνιση στο χριστουγεννιάτικο halftime show του NFL μέχρι τη μεγαλύτερη σε εισπράξεις περιοδεία κάντρι όλων των εποχών το 2025.

Η περιοδεία Cowboy Carter απέφερε πάνω από 400 εκατ. δολάρια σε εισιτήρια, ενώ τα έσοδα από προϊόντα merch εκτιμώνται σε επιπλέον 50 εκατ. δολάρια.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Beyoncé

Καθοριστικό ρόλο στην οικονομική της επιτυχία παίζει η Parkwood Entertainment, η εταιρεία που ίδρυσε το 2010, φέρνοντας σχεδόν κάθε πτυχή της καριέρας της «εντός των τειχών». Η Parkwood παράγει τη μουσική, τις περιοδείες, τα ντοκιμαντέρ και τις συναυλίες της, επιτρέποντας στη Beyoncé να κρατά υψηλότερα ποσοστά κέρδους.

Παρότι έχει επεκταθεί και σε άλλους τομείς – όπως προϊόντα περιποίησης μαλλιών, ποτά και μόδα – το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της προέρχεται από τα δικαιώματα του μουσικού της καταλόγου και τις παγκόσμιες περιοδείες.

Έσοδα-ρεκόρ το 2025

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, η Beyoncé κέρδισε το 2025 συνολικά 148 εκατ. δολάρια, ποσό που αφορά τα έσοδά της πριν από τη φορολόγηση και δεν αντιστοιχεί στα καθαρά κέρδη της. Έτσι, κατακτά την τρίτη θέση ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους μουσικούς παγκοσμίως.

Παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις άλμπουμ της δεν ξεπέρασαν άλλους pop καλλιτέχνες της χρονιάς, η δύναμή της στις ζωντανές εμφανίσεις – όπου προέρχεται έως και το 90% των εσόδων των κορυφαίων καλλιτεχνών– αποδείχθηκε καθοριστική.

