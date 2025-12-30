Forbes: Η Beyoncé είναι πλέον δισεκατομμυριούχος

Οι περιοδείες, τα δικαιώματα και οι επιχειρήσεις πίσω από την οικονομική της εκτόξευση

Newsbomb

Forbes: Η Beyoncé είναι πλέον δισεκατομμυριούχος

Η Beyonce γίνεται επίσημα δισεκατομμυριούχος

WireImage
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Beyoncé συγκαταλέγεται πλέον επισήμως στους δισεκατομμυριούχους της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, σύμφωνα με το Forbes, χάρη σε μια τολμηρή καλλιτεχνική στροφή, ιστορικές περιοδείες και έναν απόλυτα ελεγχόμενο επιχειρηματικό μηχανισμό γύρω από το όνομά της.

Η 44χρονη σταρ έγινε μόλις η πέμπτη μουσικός στην ιστορία που αποκτά περιουσία άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, ακολουθώντας τον σύζυγό της Jay-Z, την Taylor Swift, τον Bruce Springsteen και τη Rihanna.

Για πολλούς καλλιτέχνες, το Renaissance World Tour του 2023 – που απέφερε σχεδόν 600 εκατ. δολάρια– θα αποτελούσε το απόγειο μιας καριέρας. Για την Beyoncé όμως, ήταν απλώς το επόμενο βήμα.

Το 2024 επανεμφανίστηκε με το Cowboy Carter, έναν δίσκο με έντονες country επιρροές, που άνοιξε νέους εμπορικούς δρόμους: από εμφάνιση στο χριστουγεννιάτικο halftime show του NFL μέχρι τη μεγαλύτερη σε εισπράξεις περιοδεία κάντρι όλων των εποχών το 2025.

Η περιοδεία Cowboy Carter απέφερε πάνω από 400 εκατ. δολάρια σε εισιτήρια, ενώ τα έσοδα από προϊόντα merch εκτιμώνται σε επιπλέον 50 εκατ. δολάρια.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Beyoncé

Καθοριστικό ρόλο στην οικονομική της επιτυχία παίζει η Parkwood Entertainment, η εταιρεία που ίδρυσε το 2010, φέρνοντας σχεδόν κάθε πτυχή της καριέρας της «εντός των τειχών». Η Parkwood παράγει τη μουσική, τις περιοδείες, τα ντοκιμαντέρ και τις συναυλίες της, επιτρέποντας στη Beyoncé να κρατά υψηλότερα ποσοστά κέρδους.

Παρότι έχει επεκταθεί και σε άλλους τομείς – όπως προϊόντα περιποίησης μαλλιών, ποτά και μόδα – το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της προέρχεται από τα δικαιώματα του μουσικού της καταλόγου και τις παγκόσμιες περιοδείες.

Έσοδα-ρεκόρ το 2025

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, η Beyoncé κέρδισε το 2025 συνολικά 148 εκατ. δολάρια, ποσό που αφορά τα έσοδά της πριν από τη φορολόγηση και δεν αντιστοιχεί στα καθαρά κέρδη της. Έτσι, κατακτά την τρίτη θέση ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους μουσικούς παγκοσμίως.

Παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις άλμπουμ της δεν ξεπέρασαν άλλους pop καλλιτέχνες της χρονιάς, η δύναμή της στις ζωντανές εμφανίσεις – όπου προέρχεται έως και το 90% των εσόδων των κορυφαίων καλλιτεχνών– αποδείχθηκε καθοριστική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:47ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Τζόσουα: Φόβοι πως έχει τραυματιστεί σοβαρότερα από το τροχαίο στη Νιγηρία

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Eλπίζω να φτάσουμε πολύ γρήγορα στη δεύτερη φάση εκεχειρίας στη Γάζα. Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς θα αντιμετωπίσει την κόλαση»

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν από το Δημόσιο πριν από τα 62 - Αναλυτικοί πίνακες

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Οι 10 ψηφιακές εφαρμογές για δηλώσεις και πληρωμές που κλείνουν την Πρωτοχρονιά

07:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πράσινο» «όχι» στην πρόταση Μητσοτάκη για συνάντηση με Ανδρουλάκη για τις «ακέφαλες» ανεξάρτητες αρχές

07:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Μίκαελ είναι εδώ, αλλά είναι διαφορετικός»: Το μήνυμα της συζύγου του 12 χρόνια μετά το ατύχημα στις Άλπεις

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Δεκεμβρίου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Άδωνις «πετσοκόβει» τους Συριζαίους, στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν το μπόνους των 50 εδρών, τα τραπεζικά μερίσματα, έκλεισε το μάτι σε νέα deals ο Καραβίας και η ύστατη προσπάθεια της Βιοτέρ

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτικό ψύχος στα Βαλκάνια: Βουτάει η θερμοκρασία - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

06:37ΚΟΣΜΟΣ

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ο «παγετώνας της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε καταστροφική κατάρρευση

06:36LIFESTYLE

Οι σειρές που ξεχώρισαν το πρώτο μισό της τηλεοπτικής χρονιάς

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Αναταράξεις στο Archewell: Αποχωρεί ο Τζέιμς Χολτ, στενός συνεργάτης του Χάρι και της Μέγκαν μετά την αποχώρηση της υπεύθυνης επικοινωνίας

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Forbes: Η Beyoncé είναι πλέον δισεκατομμυριούχος

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Η περίπλοκη σχέση με τον γιο της - «Τον αγαπάω με έναν ιδιαίτερο τρόπο»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκριματικές εκλογές για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ ζητά ο Δούκας

06:16ΚΟΣΜΟΣ

«Dark Shower»: Το νέο trend του TikTok που υπόσχεται χαλάρωση και αποφόρτιση

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Έκκληση από την οικογένεια της Ελληνίδας αεροσυνοδού να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό της σορού της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

04:14LIFESTYLE

The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος κέρδισε στον μεγάλο τελικό

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Ιανουαρίου: Πότε και πού θα χιονίσει, οι εναλλαγές και οι εκπλήξεις

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

20:40LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Τώρα μπορώ να το πω πια, το είχε εκμυστηρευτεί σε όλους»

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Αρκτικό ψύχος στα Βαλκάνια: Βουτάει η θερμοκρασία - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχοι σε συγγενείς αγροτών και ενοικιαστές

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Το υπουργείο Οικογένειας «τρέχει» στον Άρειο Πάγο βιοπαλαιστή διεκδικώντας το μισό του σπίτι, επειδή ξέχασε να το δηλώσει στο Κτηματολόγιο

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

07:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Μίκαελ είναι εδώ, αλλά είναι διαφορετικός»: Το μήνυμα της συζύγου του 12 χρόνια μετά το ατύχημα στις Άλπεις

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη: Ο ανασχηματισμός, οι αγρότες που τραμπουκίζουν και η μπύρα με τον Ανδρουλάκη

05:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές για να καλυφθεί το «κενό» με τα Χριστούγεννα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Η περίπλοκη σχέση με τον γιο της - «Τον αγαπάω με έναν ιδιαίτερο τρόπο»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Έκκληση από την οικογένεια της Ελληνίδας αεροσυνοδού να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό της σορού της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ