Μπριζίτ Μπαρντό: Η περίπλοκη σχέση με τον γιο της - «Τον αγαπάω με έναν ιδιαίτερο τρόπο»

Η Μπριζίτ Μπαρντό, που πέθανε στις 28 Δεκεμβρίου 2025 σε ηλικία 91 ετών, αφήνει πίσω τον μοναχογιό γιο της, Νικολά-Ζακ Σαρριέ, που γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1960 από τον γάμο της με τον ηθοποιό Ζακ Σαρριέ.

Ο 65χρονος Νικολά, που μεγάλωσε κυρίως με τον πατέρα του και τους παππούδες του στην Γαλλία μετά το διαζύγιο του ζευγαριού το 1962, επέλεξε να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στη Νορβηγία. Εκεί εργάζεται ως μηχανικός συστημάτων δικτύων και είναι παντρεμένος από το 1984 με την Νορβηγίδα πρώην μοντέλο Άν-Λιν Μπιέρκαν, κόρη διπλωμάτη.

Το ζευγάρι έχει δύο κόρες: την Άννα-Καμίλα Σαρριέ Μπιέρκαν, γεννημένη το 1985, δικηγόρο με έδρα το Όσλο, και την Θέα-Τζόζεφιν Σαρριέ, γεννημένη το 1990, που θεωρείται ότι μοιάζει εξωτερικά στη γιαγιά της. Έχουν επίσης τρία εγγόνια, με την πρώτη εγγονή να γεννιέται το 2014 από την Άννα, ενώ η Μπαρντό είχε δηλώσει παλαιότερα ότι τα δισέγγονά της δεν μιλούν γαλλικά και τα έβλεπε σπάνια.

Η σχέση μητέρας-γιου υπήρξε από νωρίς τεταμένη, με την Μπαρντό να συνδέει τη γέννησή του με «τραύμα» λόγω της δημόσιας έκθεσης: «Η αίθουσα τοκετού στο σπίτι μου, οι φωτογράφοι πίσω από τα παράθυρα. Συνέδεσα τη γέννηση του γιου μου με αυτό το τραύμα».

Η Μπριζίτ Μπαρντό στο Παρίσι, 27 Μαΐου 1965 AP

Η κρίση κορυφώθηκε το 1996-1997 με την αυτοβιογραφία της «Initiales B.B.», όπου χαρακτήρισε την εγκυμοσύνη της ως «όγκο που μεγαλώνει μέσα μου» και τον γιο της ως «αντικείμενο της δυστυχίας μου». Ο Νικολά και ο πατέρας του την μήνυσαν για παραβίαση ιδιωτικότητας, δυσφήμιση και προσβολή, με την Μπαρντό να καταδικάζεται σε αποζημίωση περίπου 40.000 δολαρίων (250.000 φράγκων).

Η Μπριζίτ Μπαρντό με τον Ζακ Σαρριέ A

Παρά τις εντάσεις, τα τελευταία χρόνια υπήρχε περιορισμένη επαφή: η Μπαρντό παντρεύτηκε τον Μπερνάρ ντ' Ορμάλ κοντά στη Νορβηγία το 1992, μετά από συνάντηση που κανόνισε με τον γιο της, ενώ το 2018 δήλωσε ότι μιλούσαν τακτικά και συναντιόνταν μία φορά τον χρόνο και δήλωνε ότι αγαπούσε τον γιο της «με έναν ιδιαίτερο τρόπο».

