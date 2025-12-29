Kλόντια Σίφερ: Το συγκινητικό «αντίο» στη Μπριζίτ Μπαρντό - «Τιμή μου να συγκρίνομαι μαζί σου»

Η Κλόντια Σίφερ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία πέθανε σε ηλικία 91 ετών, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο σπίτι της στη νότια Γαλλία.

Το super model των 90s, που για πολλούς θεωρήθηκε η «σύγχρονη Μπαρντό», σε ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες που μαρτυρούν την εντυπωσιακή τους ομοιότητα.

Στη λεζάντα η Σίφερ υπογράμμισε τον βαθύ σεβασμό της προς τη Γαλλίδα σταρ, σημειώνοντας:

«Είμαι συντετριμμένη στο άκουσμα της απώλειας της Μπριζίτ Μπαρντό. Θα εμπνέομαι πάντα από την αφοσίωσή της στα ζώα, τη μουσική της, τη λάμψη των ταινιών της και τις καθηλωτικές φωτογραφήσεις της». Και πρόσθεσε: «Είναι αξέχαστη και το να συγκρίνομαι μαζί της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Αναπαύσου εν ειρήνη».

​Η κληρονομιά της Μπριζίτ Μπαρντό

Η Μπαρντό υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ευρωπαϊκού κινηματογράφου των δεκαετιών του 50 και του 60, μέσα από ταινίες όπως «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» και «Περιφρόνηση», που τη καθιέρωσαν ως διεθνές σύμβολο ελευθερίας και σεξουαλικής απελευθέρωσης. Συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Ροζέ Βαντίμ και ο Ζαν-Λικ Γκοντάρ, ενώ η εικόνα της επηρέασε βαθιά την ποπ κουλτούρα και τη μόδα.

Το 1973 αποφάσισε να αποσυρθεί από την υποκριτική, σε ηλικία 39 ετών, εγκαταλείποντας συνειδητά την καριέρα της στην κορυφή της δημοφιλίας της. Από τότε αφιέρωσε τη ζωή της στην προστασία των ζώων, ιδρύοντας το Fondation Brigitte Bardot το 1986, οργανισμό που εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο δραστήριους φορείς για τα δικαιώματα των ζώων διεθνώς.

Η προσωπική ζωή και οι γάμοι

Η προσωπική της ζωή απασχόλησε όσο και η επαγγελματική της πορεία, με τους γάμους και τις σχέσεις της να γίνονται συχνά πρωτοσέλιδο. Η Μπαρντό παντρεύτηκε τέσσερις φορές: με τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ, τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ, με τον οποίο απέκτησε τον γιο της, Νικολά, τον Γερμανό μεγιστάνα Γκίντερ Ζακς και, τέλος, τον επιχειρηματία Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, με τον οποίο παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό της.

Τον Οκτώβριο είχε γίνει γνωστό ότι η Μπαρντό υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρής ασθένειας και ανάρρωνε στην κατοικία της στο Σεν Τροπέ. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας της φέρεται να είχε επιδεινωθεί, πριν ανακοινωθεί ο θάνατός της από το ίδρυμά της, που μίλησε για μια «παγκοσμίου φήμης ηθοποιό και τραγουδίστρια, η οποία εγκατέλειψε την καριέρα της για να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στα ζώα»

