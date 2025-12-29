Από τα bohemian φορέματα στις ψηλές μπότες: Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό «χάραξε» τη μόδα της εποχής

Κομμάτια της γκαρνταρόμπας της που την ανέδειξαν σε διαχρονικό fashion icon 

Από τα bohemian φορέματα στις ψηλές μπότες: Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό «χάραξε» τη μόδα της εποχής

Η Μπριζίτ Μπαρντό 

Η Γαλλίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε σε ηλικία 91 ετών, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του την Κυριακή 28 Δεκεμβίου το ίδρυμα που φέρει το όνομά της «Fondation Brigitte Bardot».

Τη δεκαετία του 60', η αισθησιακή αύρα, οι εντυπωσιακές καμπύλες και το παιχνιδιάρικο βλέμμα της Μπριζίτ Μπαρντό την ανέδειξαν σε απόλυτο είδωλο του κινηματογράφου και σύμβολο του σεξ.

Η Γαλλίδα σταρ έγινε γρήγορα πηγή έμπνευσης στον κόσμο της μόδας, χάρη στα χαρακτηριστικά κομμάτια και αξεσουάρ της. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται οι μπαλαρίνες, οι καρό φούστες και οι ριγέ μπλούζες τύπου μαρινιέρα, που φορούσε επανειλημμένα καθ’ όλη τη δεκαετία.

Τα εμβληματικά κομμάτια που έκαναν τη Μπριζίτ Μπαρντό «ντίβα» της μόδας

Μπαλαρίνες

Με τη ρομαντική, σχεδόν παιδική τους αίσθηση, οι μπαλαρίνες φορέθηκαν εκτενώς από τη Μπριζίτ Μπαρντό τη δεκαετία του ’60 και εξελίχθηκαν στο χαρακτηριστικό της παπούτσι. Τα τελευταία χρόνια επέστρεψαν δυναμικά, μεταμορφωμένες σε statement αξεσουάρ με λουράκια, στρας και ιδιαίτερες λεπτομέρειες.

BARDOT

Η Μπριζίτ Μπαρντό / AP

Bohemian φόρεμα

Ελαφρύ, πολύχρωμο και αέρινο, αυτό το βασικό κομμάτι με καλοκαιρινή αύρα μπορεί να φορεθεί τόσο στην παραλία όσο και σε μια βόλτα στην πόλη.

Brigitte Bardot actress

Η Μπριζίτ Μπαρντό / AP

Καρό (gingham)

Κινείται ανάμεσα στην αστική κομψότητα και τη διακριτική αισθησιακή διάθεση. Το καρό μοτίβο έγινε δημοφιλές τη δεκαετία του ’50, όταν η Μπριζίτ Μπαρντό παντρεύτηκε τον Ζακ Σαριέ φορώντας ροζ καρό φόρεμα. Από τότε, ταυτίστηκε με το στιλ της.

BARDOT AND GILLES

Η Μπριζίτ Μπαρντό / AP

Μπότες πάνω από το γόνατο

Ιδανικές για να επιμηκύνουν τη σιλουέτα, οι μπότες πάνω από το γόνατο παραμένουν διαχρονικές. Στην εποχή της Μπαρντό φοριούνταν χαμηλές, θυμίζοντας ιππικές μπότες.

https://www.instagram.com/p/DSQkfbwji4q/

Ψάθινο καπέλο

Για προστασία από τον ήλιο αλλά και για ενίσχυση του στιλ, τίποτα δεν ξεπερνά ένα ψάθινο καπέλο — βασικό καλοκαιρινό αξεσουάρ, που έκανε τάση στην εποχή της η Γαλλίδα ηθοποιός.

https://www.instagram.com/reel/DR-O0LrCFkj/

Μακρύ κολιέ

Η Μπριζίτ Μπαρντό δεν δίσταζε να ολοκληρώνει τις εμφανίσεις της με μακριές χρυσές αλυσίδες, φορεμένες μόνες τους ή σε layering.

https://www.instagram.com/p/B3Oc0LbHL_3/

Κορδέλα μαλλιών

Η μαγνητική ομορφιά της Μπαρντό ξεχωρίζει στην ταινία Le Mépris, όπου εμφανίζεται με κορδέλα στα μαλλιά — το απόλυτο καλοκαιρινό αξεσουάρ.

Bardot,Palance

Η Μπριζίτ Μπαρντό με τον Τζακ Πάλανς το 1963/ AP

Μπλούζα μαρινιέρα

Εμβληματική, διαχρονική και πάντα επίκαιρη. Η ριγέ μαρινιέρα παραμένει μέχρι σήμερα ένα must-have κομμάτι της γκαρνταρόμπας.

https://www.instagram.com/p/CFxdIHgHtzP/

Λευκό μπικίνι

Φανταστείτε τη Μπριζίτ Μπαρντό ή την Ούρσουλα Άντρες να βγαίνουν από τη θάλασσα στη θρυλική σκηνή του Dr. No. Το λευκό μπικίνι είναι αναμφίβολα το μαγιό στο οποίο αξίζει να επενδύσει κανείς το καλοκαίρι.

https://www.instagram.com/p/DQmCOcBCPcr/

Μίνι σορτς

Μετά τη μίνι φούστα, ήρθε η σειρά του μίνι σορτς!

https://www.instagram.com/p/BkBFQ_un53M/

Γυαλιά ηλίου cat-eye

Τη δεκαετία του ’60, η Μπριζίτ Μπαρντό ορκιζόταν στα γυαλιά cat-eye. Με τη ρετρό αισθητική τους, αυτά τα υπερβολικά επιμήκη σχέδια παραμένουν διαχρονικά και πάντα στη μόδα.

https://www.instagram.com/p/B2QUtt1HMlr/

