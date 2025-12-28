Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό

Η ηθοποιός, τραγουδίστρια σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου πέθανε σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό

Η Μπριζίτ Μπαρντό στο Παρίσι, 27 Μαΐου 1965

AP
Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η Γαλλιδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά της (Fondation Brigitte Bardot).

Η Μπριζίτ Αν-Μαρί Μπαρντό (Brigitte Anne-Marie Bardot) γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934. Ήταν Γαλλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια του κινηματογράφου, ενώ ξεχώρισε για τη μαχητική της δράση υπέρ της προστασίας των ζώων, ως ιδρύτρια και πρόεδρος του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό.

Αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του σεξ τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 και εξελίχθηκε σε διεθνές είδωλο, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και μούσα για κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής. Ως εμβληματική φιγούρα της γυναικείας χειραφέτησης και της σεξουαλικής απελευθέρωσης, αμφισβήτησε τα κοινωνικά στερεότυπα της μεταπολεμικής και συντηρητικής Ευρώπης, προβάλλοντας μια εικόνα γυναίκας ανεξάρτητης, τολμηρής και απελευθερωμένης — από την αθώα «γυναίκα-παιδί» έως τη μοιραία femme fatale.

Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που διήρκεσε 21 χρόνια, συμμετείχε σε 48 κινηματογραφικές ταινίες και ηχογράφησε περισσότερα από 80 τραγούδια, ενώ έγινε ευρέως γνωστή και με τα αρχικά BB («Μπεμπέ»).

Τα πρώτα βήματα και η είσοδος στον κινηματογράφο

Η ενασχόλησή της με τον καλλιτεχνικό χώρο ξεκίνησε από πολύ νωρίς, αρχικά μέσω του μόντελινγκ. Σε ηλικία μόλις 15 ετών εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Elle, γεγονός που της άνοιξε τον δρόμο για τον κινηματογράφο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 έκανε τις πρώτες της εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη, τραβώντας αμέσως το ενδιαφέρον σκηνοθετών και παραγωγών.

Μπαρντό - Elle

Το εξώφυλλο με τη νεαρή Μπριζίτ Μπαρντό

Η ταινία που άλλαξε τα πάντα

Η καθοριστική στιγμή στην καριέρα της ήρθε το 1956 με την ταινία «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα» (Et Dieu… créa la femme), σε σκηνοθεσία Ροζέ Βαντίμ.

Ο ρόλος της προκάλεσε σάλο, καθώς η Μπαρντό ενσάρκωσε μια γυναίκα που αψηφούσε τους κοινωνικούς κανόνες της εποχής, καθιερώνοντάς την διεθνώς και μετατρέποντάς την σε σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης.

Σταρ παγκόσμιας εμβέλειας

Τη δεκαετία του 1960, η Μπριζίτ Μπαρντό συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις μεγαλύτερες σταρ του παγκόσμιου κινηματογράφου. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και ηθοποιούς, ενώ η εικόνα και το στυλ της επηρέασαν βαθιά τη μόδα, τη φωτογραφία και τη λαϊκή κουλτούρα. Το όνομά της έγινε συνώνυμο της γαλλικής φινέτσας, της τόλμης και της πρόκλησης.

Η προσωπική ζωή στο επίκεντρο

Η προσωπική της ζωή απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης. Παντρεύτηκε τέσσερις φορές και οι σχέσεις της συχνά μετατρέπονταν σε πρωτοσέλιδα.

Η ίδια ωστόσο, μίλησε ανοιχτά για τη σκοτεινή πλευρά της διασημότητας, την ψυχική πίεση και τη δυσκολία του να ζει κανείς διαρκώς υπό δημόσια παρακολούθηση.

Η πρόωρη αποχώρηση από την υποκριτική

Το 1973, σε ηλικία 39 ετών και ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της, ανακοίνωσε την απόφασή της να αποσυρθεί οριστικά από τον κινηματογράφο. Η επιλογή αυτή αιφνιδίασε κοινό και βιομηχανία, όμως η ίδια είχε δηλώσει πως δεν επιθυμούσε πλέον τη ζωή της σταρ.

Η στροφή στην υπεράσπιση των ζώων

Μετά την αποχώρησή της από την υποκριτική, αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην προστασία των ζώων. Το 1986 ίδρυσε το Fondation Brigitte Bardot, μέσω του οποίου ανέπτυξε έντονη δράση σε διεθνές επίπεδο, καταγγέλλοντας την κακοποίηση, το παράνομο εμπόριο και τις απάνθρωπες πρακτικές εις βάρος των ζώων.

Αντιδράσεις και αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις

Κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, δημόσιες δηλώσεις και πολιτικές τοποθετήσεις της προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και νομικές περιπέτειες στη Γαλλία.

Παρά τις αντιπαραθέσεις, παρέμεινε αμετακίνητη στις απόψεις της, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στον δημόσιο διάλογο.

Το τέλος μιας εποχής

Η Μπριζίτ Μπαρντό υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές μορφές του 20ού αιώνα. Η καλλιτεχνική της πορεία, η εικόνα της και η μετέπειτα ακτιβιστική της δράση διαμόρφωσαν μια μοναδική κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια του κινηματογράφου.

