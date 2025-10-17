Μπριζίτ Μπαρντό: Αγωνία για την «Ξανθιά Αφροδίτη» της 7ης Τέχνης – Η μάχη με μυστηριώδη ασθένεια

Η είδηση για την περιπέτεια υγείας της θρυλικής Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία διανύει το 91ο έτος της ζωής της, προκαλεί συγκίνηση και ανησυχία στους θαυμαστές της ανά τον κόσμο.

Η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπίσει μία σοβαρή ασθένεια, με την πορεία της ανάρρωσης να παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς του νοσοκομείου Saint–Jean στην Τουλόν.

Η «Ξανθιά Αφροδίτη» της 7ης Τέχνης περνά τα τελευυταία χρόνια μία ήρεμη ζωή στη La Madrague, στο Σαιν Τροπέ. Αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια (π.χ. αναπνευστικά το 2023, κινητικά προβλήματα, ενώ, έχει ιστορικό καρκίνου του μαστού).

Παρά τα προβλήματα υγείας, διατηρεί μία έντονη πνευματική και συναισθηματική παρουσία, ιδιαίτερα μέσω του έργου και της προσφοράς για την προστασία των ζώων και της πρόσφατης συγγραφικής της δραστηριότητας.

Σε μία κίνηση που αναδεικνύει τη δύναμη της ψυχής της και το άσβεστο πάθος για τη ζωή, την 1η Οκτωβρίου κυκλοφόρησε ένα νέο προσωπικό έργο, ένα είδος ημερολογίου ζωής, το BBcédaire, γεμάτο σκέψεις για τη ζωή, τον έρωτα και τη φύση.

Στο βιβλίο, υπάρχουν αναφορές σε ανθρώπους που σημάδεψαν τη ζωή της, όπως ο Ζαν – Πολ Μπελμοντό, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «υπέροχο και θαρραλέο», ο Αλέν Ντελόν, για τον οποίο λέει ότι ενσάρκωνε «το καλύτερο και το χειρότερο», ενώ, ασκεί κριτική για τη σύγχρονη Γαλλία, την οποία βλέπει ως «υποτακτική, άρρωστη και κατεστραμμένη».

Επιπλέον, εκφράζει παράπονα για την αλλαγή του αγαπημένου της Σαιν Τροπέ, που έχει μετατραπεί –όπως επισημαίνει– σε πόλη δισεκατομμυριούχων.