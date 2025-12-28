Χριστουγεννιάτικη «επανάσταση» στη Βέροια: Το μελομακάρονο που όλοι θέλουν να δοκιμάσουν

Μια απρόσμενη, γλυκιά «επανάσταση» φέρνει φέτος τα Χριστούγεννα η Βέροια, με πρωταγωνιστή το πιο αγαπημένο παραδοσιακό γλυκό των ημερών: το μελομακάρονο.

Στη μακεδονική πόλη, η παράδοση δεν καταργείται, αλλά εξελίσσεται. Ο head pastry chef Παντελής Ζήκος παρουσιάζει μια σύγχρονη εκδοχή του μελομακάρονου που παντρεύει τα κλασικά αρώματα –μέλι, πορτοκάλι, γαρύφαλλο, κανέλα και ελαιόλαδο– με μους σοκολάτας γάλακτος, crémeux μελιού και financier καρυδιού, με λεπτή τραγανή επικάλυψη από βούτυρο κακάο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό, γευστικά εντυπωσιακό, φρέσκο και ταυτόχρονα απόλυτα πιστό στη χριστουγεννιάτικη παράδοση.

«Η ιδέα ήταν να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση και να την παρουσιάσουμε με έναν φρέσκο, ανανεωμένο τρόπο», εξηγεί ο Παντελής Ζήκος. «Δεν πρόκειται για παραχάραξη, αλλά για μια μοντέρνα εκδοχή που σέβεται τα υλικά και τη γεύση».

Όπως σημειώνει στο newsbomb.gr ο head pastry chef των Kogias bakery, το κοινό της Βέροιας αγκάλιασε την ιδέα με ενθουσιασμό. Αν και αρχικά υπήρχε δισταγμός, λίγες δοκιμές ήταν αρκετές για να κερδίσει το νέο μελομακάρονο τις εντυπώσεις. «Οι πελάτες το δοκιμάζουν, το αγαπούν και ζητούν κι άλλο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις τιμές, που παραμένουν προσιτές. Η πάστα κοστίζει 4 ευρώ, ενώ η τούρτα μελομακάρονο, βάρους 1.250 γραμμαρίων, διατίθεται στα 18 ευρώ το κιλό.

«Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, θέλουμε να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά, χωρίς εκπτώσεις στη γεύση και την ποιότητα», τονίζει ο κ. Ζήκος.

Με αυτή την προσέγγιση, η Βέροια αποδεικνύει ότι η παράδοση μπορεί να «πειραχτεί» με αγάπη και σεβασμό. Το μελομακάρονο δεν χάνει την ταυτότητά του — αντίθετα, κερδίζει φρεσκάδα, νέες γεύσεις και μια θέση στο σύγχρονο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να το ανακαλύψουν ξανά.