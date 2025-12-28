Χριστουγεννιάτικη «επανάσταση» στη Βέροια: Το μελομακάρονο που όλοι θέλουν να δοκιμάσουν

Η παράδοση δεν καταργείται, αλλά εξελίσσεται, λέει ο pastry chef που το δημιούργησε

Ελένη Μητσάλη

Χριστουγεννιάτικη «επανάσταση» στη Βέροια: Το μελομακάρονο που όλοι θέλουν να δοκιμάσουν
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια απρόσμενη, γλυκιά «επανάσταση» φέρνει φέτος τα Χριστούγεννα η Βέροια, με πρωταγωνιστή το πιο αγαπημένο παραδοσιακό γλυκό των ημερών: το μελομακάρονο.

Στη μακεδονική πόλη, η παράδοση δεν καταργείται, αλλά εξελίσσεται. Ο head pastry chef Παντελής Ζήκος παρουσιάζει μια σύγχρονη εκδοχή του μελομακάρονου που παντρεύει τα κλασικά αρώματα –μέλι, πορτοκάλι, γαρύφαλλο, κανέλα και ελαιόλαδο– με μους σοκολάτας γάλακτος, crémeux μελιού και financier καρυδιού, με λεπτή τραγανή επικάλυψη από βούτυρο κακάο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό, γευστικά εντυπωσιακό, φρέσκο και ταυτόχρονα απόλυτα πιστό στη χριστουγεννιάτικη παράδοση.

«Η ιδέα ήταν να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση και να την παρουσιάσουμε με έναν φρέσκο, ανανεωμένο τρόπο», εξηγεί ο Παντελής Ζήκος. «Δεν πρόκειται για παραχάραξη, αλλά για μια μοντέρνα εκδοχή που σέβεται τα υλικά και τη γεύση».

img5507.jpg

Όπως σημειώνει στο newsbomb.gr ο head pastry chef των Kogias bakery, το κοινό της Βέροιας αγκάλιασε την ιδέα με ενθουσιασμό. Αν και αρχικά υπήρχε δισταγμός, λίγες δοκιμές ήταν αρκετές για να κερδίσει το νέο μελομακάρονο τις εντυπώσεις. «Οι πελάτες το δοκιμάζουν, το αγαπούν και ζητούν κι άλλο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις τιμές, που παραμένουν προσιτές. Η πάστα κοστίζει 4 ευρώ, ενώ η τούρτα μελομακάρονο, βάρους 1.250 γραμμαρίων, διατίθεται στα 18 ευρώ το κιλό.

«Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, θέλουμε να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά, χωρίς εκπτώσεις στη γεύση και την ποιότητα», τονίζει ο κ. Ζήκος.

Με αυτή την προσέγγιση, η Βέροια αποδεικνύει ότι η παράδοση μπορεί να «πειραχτεί» με αγάπη και σεβασμό. Το μελομακάρονο δεν χάνει την ταυτότητά του — αντίθετα, κερδίζει φρεσκάδα, νέες γεύσεις και μια θέση στο σύγχρονο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να το ανακαλύψουν ξανά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτή την κατάσταση» - Το σημείωμα του 66χρονου που μαχαίρωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

17:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ένοπλη ληστεία μέρα-μεσημέρι σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στον Ταύρο

17:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στις 20:00 η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι- Με τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες

17:03ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν για επιδοτήσεις άνω των €120.000 οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα

16:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό συνάντησε μουσικά τον Γιάννη Σπανό

16:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «Moi je joue» στο «Je t’aime»: Η Μπριζίτ Μπαρντό μέσα από 5 εμβληματικά τραγούδια

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομεία δύο 15χρονες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Χειροπέδες σε γονέα και υπεύθυνο καταστήματος

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλείνει για τα φορτηγα το μπλόκο σε Ορμένιο και Τελωνείο των Κήπων

16:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς 5 παίκτες και 3 μέλη του σταφ η προπόνηση

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συναγερμός για 54χρονη που έπεσε στη λίμνη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο άνδρας που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε - Οι πρώτες εικόνες από το σημείο

15:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ξανθιά καλλονή που αναθεώρησε την αισθητική του κινηματογράφου - Οι εμβληματικοί ρόλοι που έμειναν στην ιστορία

15:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Έριξε τριάρα και «έπιασε» κορυφή η Μίλαν

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικη «επανάσταση» στη Βέροια: Το μελομακάρονο που όλοι θέλουν να δοκιμάσουν

15:40ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Το μήνυμα Αντετοκούνμπο για το κάρφωμα και η «μπηχτή» του Βούτσεβιτς

15:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League, Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72: Πέρασε από τη Θεσσαλία ο «Δικέφαλος»

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

15:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τον Εμανουέλ Μακρόν έως τον κόσμο του πολιτισμού: Τα μηνύματα για τον θάνατο της Μπριζίτ Μπαρντό

15:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Η μάχη των φύλων»: Σαμπαλένκα και Κύργιος παλεύουν στο Ντουμπάι σ’ ένα ματς με έντονες αντιδράσεις

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το λεωφορείο που μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε γιορτή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:15ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο άνδρας που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε - Οι πρώτες εικόνες από το σημείο

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομεία δύο 15χρονες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Χειροπέδες σε γονέα και υπεύθυνο καταστήματος

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Κατέθεσε νέα μήνυση για υπερτιμολογήσεις στο «μπάζωμα» στα Τέμπη

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συναγερμός για 54χρονη που έπεσε στη λίμνη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό - Θλίψη για τον θάνατο της θρυλικής «ΜπεΜπε» που άλλαξε τον κινηματογράφο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή μετ' εμποδίων λόγω μπλόκων: Ουρές χιλιομέτρων σε Μπράλο και Κάστρο

15:40ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Το μήνυμα Αντετοκούνμπο για το κάρφωμα και η «μπηχτή» του Βούτσεβιτς

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικη «επανάσταση» στη Βέροια: Το μελομακάρονο που όλοι θέλουν να δοκιμάσουν

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Τα ίχνη τους χάνονταν ξαφνικά» – Πώς εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες οι ομάδες διάσωσης

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Ανανεωμένη πρόγνωση Κολυδά για το κρύο και το ψυχρό σκηνικό - Τι δείχνουν τα μοντέλα

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - πρίγκιπας Χάρι: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας τους - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες: Ουρές χιλιομέτρων στο Κάστρο Βοιωτίας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πού ετοιμάζουν κινητοποιήσεις - Ποιοι λένε «ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους 4 ορειβάτες

16:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό συνάντησε μουσικά τον Γιάννη Σπανό

16:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «Moi je joue» στο «Je t’aime»: Η Μπριζίτ Μπαρντό μέσα από 5 εμβληματικά τραγούδια

10:12LIFESTYLE

«Χρόνια Πολλά, μόνο υπομονή κάνουμε» - Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε στην ουρά για να ευχαριστήσει το κοινό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ