NBA: Το μήνυμα Αντετοκούνμπο για το κάρφωμα και η «μπηχτή» του Βούτσεβιτς

Αφορμή στάθηκε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Έλληνα σούπερ σταρ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, το οποίο οι παίκτες των Μπουλς εκλάμβαναν ως κίνηση χωρίς λόγο και εκτός αγωνιστικού fair play. Ο Μαυροβούνιος σέντερ ήταν εκείνος που αντέδρασε πρώτος, ζητώντας τα ρέστα από τον Αντετοκούνμπο, με την ένταση να ανεβαίνει και τους παίκτες των δύο ομάδων να μπαίνουν στη μέση για να αποφευχθεί γενικευμένη σύρραξη.

Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν, ενώ μετά το τέλος του αγώνα ο Βούτσεβιτς επέλεξε να ρίξει τους τόνους, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με χιούμορ στις δηλώσεις του. «Υποθέτω ότι ο Γιάννης ήταν εκνευρισμένος, επειδή τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι οι Μπουλς δεν ήθελαν να προχωρήσουν σε trade για εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως δεν ήθελε να δώσει συνέχεια στο επεισόδιο.

Nikola Vucevic on Giannis’ late game windmill dunk:



“I'm assuming Giannis was mad about that report that came out the Bulls didn't want to trade for him.” ??



(via @Will_Gottlieb, h/t @Fullcourtpass)pic.twitter.com/3xDaAVTVfN — Legion Hoops (@LegionHoops) December 28, 2025

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε τη δική του εξήγηση για το κάρφωμα που προκάλεσε την αναστάτωση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν, αλλά να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα προς την ομάδα του. Ο ηγέτης των Μπακς μίλησε με ειλικρίνεια για τη σημασία της κατάστασης, τονίζοντας πως η ομάδα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή.

«Είμαι 13 χρόνια στη λίγκα. Αν συνεχίσουμε να χάνουμε, πιθανότατα οι μισοί από την ομάδα δεν θα είναι εδώ. Δεν πρόκειται να μπούμε στα play offs. Ειλικρινά, δεν με νοιάζει», δήλωσε, υπογραμμίζοντας πως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να παραμένει υγιής και να βοηθά την ομάδα του να κερδίζει.

Ο Αντετοκούνμπο εξήγησε πως το κάρφωμα ήταν ένας τρόπος να αφυπνίσει τους συμπαίκτες του και να τους δείξει ότι η επιβίωση στη λίγκα απαιτεί σκληρή δουλειά και απόλυτη αφοσίωση. «Αν αυτό το κάρφωμα είναι αυτό που χρειάζεται για να ξυπνήσουν όλοι και να καταλάβουν ότι παλεύουμε για την επιβίωσή μας και ότι πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας, τότε ας είναι έτσι», κατέληξε.

