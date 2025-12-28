Ιωάννινα: Συναγερμός για 54χρονη που έπεσε στη λίμνη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι κατάφεραν να ανασύρουν την γυναίκα από τα παγωμένα νερά
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (28/12) στα Ιωάννινα, όταν μία γυναίκα ηλικίας 54 ετών έπεσε στη λίμνη Παμβώτιδα, στο τέρμα της Ακτής Μιαούλη.
Η πτώση της γυναίκας έγινε αντιληπτή από περαστικό οποίος ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι κατάφεραν να ανασύρουν την γυναίκα από τα παγωμένα νερά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε για την μεταφορά της στο νοσοκομείο όπου παραμένει για νοσηλεία.
Η αστυνομία ερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστώσει αν πρόκειται για ατύχημα ή για απόπειρα αυτοκτονίας.
*Με πληροφορίες από epiruspost.gr
