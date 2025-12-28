Κρήτη: Στα Χανιά για τα Χριστούγεννα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιώντας μια χαλαρή βόλτα στο ενετικό λιμάνι της πόλης, στο πλαίσιο των εορταστικών ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφιέρωσε λίγο χρόνο μακριά από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, περπατώντας στον χώρο και συνομιλώντας με πολίτες και εργαζόμενους. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, φωτογραφήθηκε με εργαζόμενο της ΔΕΔΙΣΑ, ενώ φέρεται να συνεχάρη το προσωπικό καθαριότητας για τη φροντίδα και τη διατήρηση της καλής εικόνας του λιμανιού.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στο Παλιό Λιμάνι δεν συνοδευόταν από επίσημο πρόγραμμα, με την επίσκεψη να έχει καθαρά ανεπίσημο χαρακτήρα, στο πλαίσιο των ημερών των Χριστουγέννων.

Διαβάστε επίσης