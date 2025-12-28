«Η μάχη των φύλων»: Σαμπαλένκα και Κύργιος παλεύουν στο Ντουμπάι σ’ ένα ματς με έντονες αντιδράσεις

Αρκετή συζήτηση και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η «μάχη» του Νικ Κύργιου κόντρα στην Αρίνα Σαμπαλένκα, το απόγευμα της Κυριακής (28/12) στο Ντουμπάι.

Σαμπαλένκα, Κύργιος
Έντονες αντιδράσεις, μπόλικη συζήτηση και μεγάλο ενδιαφέρον έχει προσελκύσει η "μάχη των φύλων"
Οι δύο κορυφαίοι τενίστες θα αναμετρηθούν σ’ ένα ματς τύπου Battle of the Sexes και το οποίο έχει διχάσει τον κόσμο του τένις. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 20:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας) και φέρνει στο μυαλό το θρυλικό παιχνίδι της Μπίλι Τζιν Κινγκ κόντρα στον Μπόμπι Ριγκς, στην θρυλική «Μάχη των Φύλων».

https://www.instagram.com/p/DQn6tWbAArK/

Μάλιστα, η Αμερικανίδα πρώην σούπερ σταρ του τένις, που είχε επικρατήσει το 1973 στον 55χρονο - τότε - Μπόμπι Ριγκς, σε δηλώσεις της πήρε σαφείς αποστάσεις από τη «μάχη» στο Ντουμπάι, ξεκαθαρίζοντας πως το ματς της Σαμπαλένκα με τον Κύριο δεν έχει τον ίδιο κοινωνικό χαρακτήρα, αφού τότε ήταν θέμα ισότητας και κοινωνικής αλλαγής, ενώ τώρα πρόκειται κυρίως για θέαμα.

Ειδικοί κανόνες λόγω βιολογικού… χάσματος

Ο αγώνας στο Ντουμπάι θα διεξαχθεί με μερικές… αλλαγές σε σχέση με τα κανονικά ματς τένις. Συγκεκριμένα, η εταιρεία που εκπροσωπεί και τους δύο αθλητές εισήγαγε τρεις βασικές τροποποιήσεις:

  • Μικρότερο γήπεδο: Η πλευρά της Σαμπαλένκα θα είναι μειωμένη κατά 9%, ποσοστό που – σύμφωνα με τους διοργανωτές – αντικατοπτρίζει τη μέση διαφορά ταχύτητας κίνησης ανδρών-γυναικών.
  • Ένα σερβίς ανά πόντο: Καταργείται το δεύτερο σερβίς, ώστε να περιοριστεί το μεγαλύτερο όπλο του Κύργιου.
  • Format αγώνα: Δύο νικηφόρα σετ, με tie-break 10 πόντων αντί για τρίτο σετ.
https://www.instagram.com/reel/DSxBp9mkVxa/

Οι πιθανότητες για την Λευκορωσίδα

Αν υπάρχει γυναίκα παίκτρια που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τον Κύργιο, αυτή είναι η Σαμπαλένκα. Η 27χρονη Λευκορωσίδα προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν, έχοντας κατακτήσει τέσσερις τίτλους - ανάμεσά τους και το US Open - και φτάνοντας σε πέντε ακόμη τελικούς.

Διαθέτει ένα από τα πιο ισχυρά σερβίς στο γυναικείο τένις και δυναμικά χτυπήματα από τη βασική γραμμή, ενώ φέτος έχει προσθέσει μεγαλύτερη ποικιλία στο παιχνίδι της, με drop shots και συχνότερες προσεγγίσεις στο φιλέ. Παρότι παραμένει κατά διαστήματα ασταθής, δηλώνει έτοιμη για την πρόκληση.

Τι σημαίνει μια πιθανή ήττα για τη Σαμπαλένκα;

Κάποιοι βλέπουν το παιχνίδι ως καθαρή ψυχαγωγία που μπορεί να προσελκύσει νέο κοινό, ενώ άλλοι φοβούνται πως μια ήττα της Σαμπαλένκα θα ανοίξει τον δρόμο για υποτίμηση του γυναικείου τένις.

Η ίδια εμφανίζεται ξεκάθαρη, αφού τονίζει ότι το παιχνίδι είναι για διασκέδαση και προβολή του αθλήματος και όχι για σύγκριση βιολογικών διαφορών. Όπως υποστηρίζει, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει την αξία του γυναικείου τένις, αλλά αντίθετα μπορεί να το αναδείξει σε μεγαλύτερο κοινό.

Η κατάσταση του Κύργιου

Το ταλέντο του Νικ Κύργιου είναι αδιαμφισβήτητο, όμως η φυσική του κατάσταση αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό. Ο 30χρονος Αυστραλός έχασε σχεδόν ολόκληρο το 2023 και όλη τη σεζόν 2024 λόγω σοβαρού τραυματισμού στον καρπό, ενώ από τον Μάρτιο δεν έχει αγωνιστεί σε επίσημο αγώνα ATP εξαιτίας προβλήματος στο γόνατο.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι χρειάστηκε να επανεκτιμήσει τη σχέση του με το άθλημα και δηλώνει πως πλέον προσέχει περισσότερο το σώμα του, θεωρώντας ήδη επιτυχία το γεγονός ότι μπορεί να αγωνιστεί σε αγώνα best of three.

Υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον;

Παρά τις αντιδράσεις, το ενδιαφέρον του κοινού είναι έντονο. Το Coca-Cola Arena των 17.000 θέσεων οδεύει προς sold out, με τα εισιτήρια να κυμαίνονται από περίπου 120 έως και πάνω από 690 ευρώ

Όπως κι αν αξιολογηθεί, η αναμέτρηση Σαμπαλένκα - Κύργιου έχει ήδη πετύχει τον βασικό της στόχο, να προκαλέσει συζήτηση και να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας στο παγκόσμιο τένις.

