Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς 5 παίκτες και 3 μέλη του σταφ η προπόνηση

Συνέχεια στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό AKTOR, εν μέσω μεγάλων προβλημάτων λόγω της γρίπης Α που «χτύπησε» την ομάδα. Την Κυριακή (28/12) τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα, καθώς τρεις παίκτες που ταλαιπωρήθηκαν έχουν αναρρώσει και γυμνάστηκαν κανονικά.

Δύο μέρες πριν το παιχνίδι με το Μαρούσι (Τρίτη 30/12) για την 12η αγωνιστική της GBL, οι «πράσινοι» δεν είχαν 5 παίκτες στην προπόνηση. Παράλληλα, απουσίαζαν και 3 μέλη του σταφ που ακόμη ταλαιπωρούνται από την γρίπη.

Θυμίζουμε πως στο «τριφύλλι» όλα τα μέλη της ομάδας λαμβάνουν προληπτικά φαρμακευτική αγωγή. Προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση της γρίπης. Όλα αυτά τη στιγμή που μετά το Μαρούσι ακολουθεί το ντέρμπι της Euroleague με τον Ολυμπιακό (2/1) στο Telekom Center Athens.