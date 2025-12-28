Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Ανανεωμένη πρόγνωση για το ψυχρό σκηνικό - Τι δείχνουν τα μοντέλα

Τα βασικά προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν πλέον, διαπιστώνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς

Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Ανανεωμένη πρόγνωση για το ψυχρό σκηνικό - Τι δείχνουν τα μοντέλα
ΚΑΙΡΟΣ
Σε ένα ψυχρό αλλά γενικά ήπιο καιρικό σκηνικό, χωρίς έντονα φαινόμενα, φαίνεται πως θα κυλήσει η αλλαγή του χρόνου, σύμφωνα με την ανανεωμένη πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς. Τα βασικά προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν πλέον στη συνολική εικόνα, με τις όποιες διαφορές να εντοπίζονται κυρίως στις θερμοκρασιακές λεπτομέρειες.

Όπως επισημαίνει, τα μοντέλα ICON, GFS και ECMWF παρουσιάζουν σαφή σύγκλιση στο γενικό μοτίβο του καιρού για την Πρωτοχρονιά, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία της πρόγνωσης.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά: Χωρίς οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

Κοινός παρονομαστής και των τριών προγνωστικών λύσεων είναι η απουσία οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού πάνω από τη χώρα. Οι ατμοσφαιρικές πιέσεις διατηρούνται σχετικά υψηλές, ενώ η κυκλοφορία δεν ευνοεί την ανάπτυξη μετωπικών συστημάτων.

Ως αποτέλεσμα, τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα. Όπου εκδηλωθεί υετός, θα είναι ασθενής και σποραδικός, με αυξημένες πιθανότητες κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

Το ICON δίνει τη πιο «στεγνή» εκδοχή, με ελάχιστη υγρασία και ουσιαστικά ανύπαρκτες βροχοπτώσεις, περιορισμένες στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Το συγκεκριμένο σενάριο δίνει έμφαση στη σταθερότητα της ατμόσφαιρας και στη νυχτερινή πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς αξιόλογη καιρική δραστηριότητα.

Το GFS, από την άλλη, έχει υποχωρήσει αισθητά ως προς τον υετό σε σχέση με προηγούμενες προγνώσεις, επιβεβαιώνοντας πιο φειδωλές εκτιμήσεις. Παραμένει, ωστόσο, το πιο ψυχρό μοντέλο, επιμένοντας σε χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες, κυρίως στα ηπειρωτικά και στις κλειστές πεδινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας. Πρόκειται για ένα καθαρά ψυχρό σενάριο, με το κρύο να επικρατεί χωρίς να συνοδεύεται από φαινόμενα.

Το ECMWF κινείται σε πιο ισορροπημένη γραμμή, διατηρώντας ασθενή φαινόμενα στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ εμφανίζεται πιο μετριοπαθές στις ελάχιστες θερμοκρασίες, αποφεύγοντας τις ακραίες ψυχρές τιμές που προβάλλει το GFS.

Χειμωνιάτικο αλλά ήρεμο το σκηνικό της αλλαγής του χρόνου

Συνολικά, η σύγκλιση των προγνωστικών μοντέλων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Πρωτοχρονιά θα κυλήσει με κρύο, αλλά χωρίς σοβαρές καιρικές εξάρσεις. Ο καιρός δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στο πόσο αισθητή θα είναι η ψύχρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες ώρες του νέου έτους, και όχι στην εκδήλωση φαινομένων.

Πρόκειται για ένα καθαρά χειμωνιάτικο, αλλά ήρεμο σκηνικό, όπου η θερμοκρασία -και όχι η βροχή ή το χιόνι- θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, από τη Δευτέρα θα υπάρχει ακόμη πιο σαφής και επιχειρησιακά χρήσιμη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΟΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ
✅Η εικόνα που διαμορφώνεται για την αλλαγή του χρόνου αποτυπώνει μια σαφή μετατόπιση των προγνωστικών σε ένα ψυχρό αλλά σχετικά ήπιο καιρικό σκηνικό, χωρίς εντυπωσιακά φαινόμενα. Τα τρία βασικά προγνωστικά μοντέλα –ICON, GFS και ECMWF– συγκλίνουν πλέον στο γενικό μοτίβο, με τις αποκλίσεις να εντοπίζονται κυρίως στη θερμοκρασιακή λεπτομέρεια και όχι στη συνολική εξέλιξη.
✅Κοινός παρονομαστής και των τριών λύσεων είναι η απουσία οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού πάνω από τη χώρα. Οι πιέσεις παραμένουν σχετικά υψηλές και η κυκλοφορία δεν ευνοεί την ανάπτυξη μετωπικών συστημάτων, στοιχείο που περιορίζει σημαντικά την έκταση και την ένταση των φαινομένων. Ο υετός, όπου εκδηλωθεί, θα είναι σποραδικός και ασθενής, με μεγαλύτερη πιθανότητα σε τμήματα του ανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου και κυρίως στην Κρήτη.
✅Το ICON παρουσιάζει τη πιο «στεγνή» εκδοχή, αποδίδοντας έναν καιρό με περιορισμένη υγρασία και ελάχιστες βροχές, ουσιαστικά εγκλωβισμένες στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Το σενάριο αυτό δίνει έμφαση στη σταθερότητα της ατμόσφαιρας και στη νυχτερινή πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως αξιόλογη καιρική δράση.
✅Το GFS, από την άλλη πλευρά, δείχνει να έχει κάνει ένα σαφές βήμα πίσω ως προς τον υετό, προσαρμοζόμενο σε πιο φειδωλές λύσεις σε σχέση με προηγούμενες προγνώσεις (όπως είχαμε επισημάνει) . Παρά τη μείωση των φαινομένων, παραμένει το πιο ψυχρό μοντέλο, επιμένοντας σε χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και στις κλειστές πεδινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας. Πρόκειται για ένα καθαρά ψυχρό σενάριο, με το κρύο να «περνά» χωρίς να συνοδεύεται από υετό.
✅Το ECMWF κινείται στη μέση οδό, προσφέροντας την πιο ισορροπημένη εικόνα. Διατηρεί περιορισμένα ασθενή φαινόμενα στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται πιο μετριοπαθές στις ελάχιστες θερμοκρασίες, αποφεύγοντας τις πιο ακραίες ψυχρές τιμές του GFS.
✔️Συνολικά, η σύγκλιση των μοντέλων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή του χρόνου θα πραγματοποιηθεί με κρύο, αλλά χωρίς σοβαρές καιρικές εξάρσεις. Ο καιρός δεν θα απασχολήσει με ένταση, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται πλέον στο πόσο αισθητή θα είναι η ψύχρα τη νύχτα και τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς, και όχι στο αν θα υπάρξουν φαινόμενα. Ένα σκηνικό χειμωνιάτικο, αλλά ήρεμο, που επιβεβαιώνει ότι η φετινή αλλαγή του χρόνου θα κριθεί περισσότερο στη θερμοκρασία παρά στη βροχή ή το χιόνι.
✅Απο αύριο Δευτέρα θα μπορούμε να έχουμε μια ακόμη σαφέστερη και επιχειρησιακά χρήσιμη εικόνα του καιρού. Χρόνια Πολλά !



