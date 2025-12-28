Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό βάθους 70 μέτρων στα Χανιά - Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού
Ο οδηγός παραμένει εγκλωβισμένος μέσα στο όχημα, χωρίς τις αισθήσεις του
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Κρήτης, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους 70 μέτρων κοντά στον Σέμπρωνα στα Χανιά.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο οδηγός παραμένει εγκλωβισμένος μέσα στο όχημα, χωρίς τις αισθήσεις του και η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί τόσο το ΕΚΑΒ όσο και η ΕΛ.ΑΣ.
Εκτιμάται πως η εκτροπή και πτώση του οχήματος στον γκρεμό συνέβη σε προγενέστερο χρόνο, ωστόσο έγινε αντιληπτό το μεσημέρι της Κυριακής.
