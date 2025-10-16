Στο νοσοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό – Aντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

Σε χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό, που νοσηλεύεται εδώ και σχεδόν έναν μήνα σε νοσοκομείο και αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η ηλικίας 91 ετών Μπριζίτ Μπαρντό αντιμετωπίζει σοβαρή ασθένεια όπως μεταδίδουν γαλλικά και βελγικά Μέσα ενημέρωσης και εισήχθη περίπου πριν από 3 εβδομάδες σε ιδιωτική κλινική, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία στο σπίτι της, στο Σαιν Τροπέ.

Διεκομίσθη στην Τουλώνη, όπου υπεβλήθη σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση. Aναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο από το νοσοκομείο, παρ’ ότι η κατάσταση της υγείας της παραμένει ανησυχητική.