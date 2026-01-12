Λευτέρης Πετρούνιας: Πήγε με τα παιδιά του στο τσίρκο, κατέληξε πάνω στη σκηνή και αποθεώθηκε

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους θεατές ενός τσίρκου το απόγευμα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου, όταν ο Λευτέρης Πετρούνιας βρέθηκε στις κερκίδες μαζί με τις κόρες του.

«Όταν πηγαίνεις με τα παιδιά στο τσίρκο και λίγο πριν το τέλος γίνεσαι κι εσύ μέρος του τσίρκου», έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας σε ανάρτησή του στο Instagram, καθώς ο Ολυμπιονίκης δεν παρέμεινε μόνο στη θέση του θεατή, καθώς λίγο πριν το φινάλε της παράστασης οι συντελεστές τον κάλεσαν επάνω στη σκηνή, όπου συμμετείχε σε ακροβατικό νούμερο, πραγματοποιώντας μάλιστα μια εντυπωσιακή τούμπα που απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η παρουσία του κορυφαίου Έλληνα γυμναστή έδωσε ξεχωριστό τόνο στην παράσταση, με τους θεατές -και κυρίως τα παιδιά του– να δείχνουν τον ενθουσιασμό τους για την απρόσμενη αυτή στιγμή.

https://www.instagram.com/reel/DTYDNQujE1Z/

