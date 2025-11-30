Λευτέρης Πετρούνιας: Η έκπληξη που του έκανε η οικογένεια και οι φίλοι του για τα γενέθλιά του

«Απρόσμενα και όμορφα έγινα 35», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Χρυσός Ολυμπιονίκης

Λευτέρης Πετρούνιας: Η έκπληξη που του έκανε η οικογένεια και οι φίλοι του για τα γενέθλιά του
Ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Βασιλική Μιλλούση και οι κόρες τους
Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Λευτέρη Πετρούνια την Κυριακή (30/11).

Συγκεκριμένα, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, βρισκόταν στο σπίτι του με την οικογένειά του, όταν οι φίλοι του εισέβαλαν με μια τούρτα για να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του.

Στο βίντεο που ανήρτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας, τον βλέπουμε στο σαλόνι του σπιτιού του, με την μικρή του κόρη να βρίσκεται στο πλευρό του. Αφού έσβησε τα κεράκια της τούρτας του, ευχαρίστησε τους φίλους του, αλλά και τη σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση, η οποία οργάνωσε όλη την έκπληξη.

«Απρόσμενα και όμορφα έγινα 35. Σας ευχαριστώ για την έκπληξη και τις ευχές. Ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν περνάει καλά. Προχωράμε δυναμικά πάντα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Λευτέρης Πετρούνιας.

