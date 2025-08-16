Λευτέρης Πετρούνιας: «15 Αυγούστου του 2016 η ζωή μου άλλαξε για πάντα»
Η ημέρα εκείνη είναι «χαραγμένη» στο μυαλό του αθλητή
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η ημέρα του Δεκαπενταύγουστου μπορεί να σημαίνει πολλά για την Ορθοδοξία μας, ωστόσο για τον Λευτέρη Πετρούνια έχει ένα επιπλέον ξεχωριστό νόημα.
Πριν εννέα χρόνια ο Λευτέρης Πετρούνιας κέρδισε το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργανώθηκαν στο Ριο Ντε Τζανέιρο στις 15 Αυγούστου 2016 και καθιερώθηκε στο μυαλό όλων μας ως «ο βασιλιάς των κρίκων».
Ο Λευτέρης Πετρούνιας δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μερικές εικόνες από τη μέρα εκείνη και έγραψε: «15 Αυγούστου 2016 η ζωή μου άλλαξε για πάντα, υπάρχουν χίλιοι λόγοι που θα θυμάμαι αυτή την ημέρα! Χρόνια πολλά σε όλους».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Mε την νέα προσφορά* της Novibet όλα είναι δυνατά!
09:47 ∙ LIFESTYLE
Κιμ Καρντάσιαν: Άλλαξε τα μαλλιά της - Αυτό είναι το νέο της λουκ
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ