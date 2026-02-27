Παγκόσμια ανησυχία: Το Πακιστάν κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» στο Αφγανιστάν – Στόχοι θέσεις των Ταλιμπάν

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, κήρυξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής «ανοικτό πόλεμο» κατά της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, έπειτα από τα διαδοχικά και φονικά πλήγματα μεταξύ των δύο χωρών.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», ανέφερε ο Ασίφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, σηματοδοτώντας δραματική κλιμάκωση στην ένταση που επικρατεί στα σύνορα των δύο κρατών.

Λίγες ώρες νωρίτερα, τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/2), ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την Καμπούλ, λίγο μετά την ανακοίνωση των Ταλιμπάν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον πακιστανικών δυνάμεων στα σύνορα. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), που βρίσκονται στην αφγανική πρωτεύουσα, κατέγραψαν έντονη κινητικότητα στον ουρανό της πόλης πριν από την έκρηξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η έκρηξη σημειώθηκε αμέσως μετά το πέρασμα τουλάχιστον ενός μαχητικού αεροσκάφους πάνω από την Καμπούλ και ακολούθησαν πυρά, ενισχύοντας τις ενδείξεις για αεροπορική επιχείρηση.

Πακιστάν: Σκοτώθηκαν πάνω από 130 Ταλιμπάν

Ακολούθως, ο ομοσπονδιακός υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, δήλωσε στο Pakistan TV ότι η πακιστανική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε «στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές» στην Καμπούλ, την Κανταχάρ και την Πακτία. Όπως υποστήριξε, επλήγησαν θέσεις των Ταλιμπάν, στρατιωτικά επιτελεία, αποθήκες πυρομαχικών και βάσεις ανεφοδιασμού.

Ο ίδιος ανέφερε ότι από τα πλήγματα σκοτώθηκαν 133 μαχητές των Ταλιμπάν και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 200. Οι αριθμοί αυτοί προέρχονται από πακιστανικές κυβερνητικές πηγές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά των Ταλιμπάν για το εύρος των απωλειών.

Από την πλευρά τους, οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του πακιστανικού στρατού σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς. «Μετά τα αεροπορικά πλήγματα στην Καμπούλ, στην Κανταχάρ και σε άλλες επαρχίες, διεξήχθησαν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας εκ νέου εναντίον θέσεων πακιστανών στρατιωτών», ανέφερε μέσω Χ ο εκπρόσωπος των αρχών των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

Διαψεύδει τους ισχυρισμούς για νεκρούς η Καμπούλ

Στη συνέχεια, ο Μουτζάχιντ, διέψευσε τη δήλωση του Πακιστανού υπουργού Πληροφοριών που έκανε λόγο για «τουλαχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των Αφγανών Ταλιμπάν».

«Ο δειλός πακιστανικός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε ορισμένες περιοχές της Καμπούλ, της Κανταχάρ και της Πακτία. Ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί θύματα», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ.

