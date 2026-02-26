Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
Ποιους Αγίους τιμά στις 27 Φεβρουαρίου η Εκκλησία
Αύριο Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:
- Οσίου Προκοπίου του Δεκαπολίτη
- Οσίου Στεφάνου του γηροκόμου
- Αγίου Λέανδρου του Επισκόπου Σεβίλλης
- Αγίου Νήσιου
- Αγίου Ασκληπιού και Ιακώβου των Ασκητών
Αύριο ψάλλονται στην Εκκλησία οι Α' Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Είναι Παρασκευή των Παννυχίδων.
Όσιος Ασκληπιός
Ο Όσιος Ασκληπιός ήταν μαθητής του Αγίου Πολυχρονίου η μνήμη του οποίου τιμάται στις 23 Φεβρουαρίου, που διακόνησε τον Όσιο Ζεβινά και μιμήθηκε κατά πάντα τον Γέροντα αυτού στην άσκηση. Υπήρξε ασκητής στις ερήμους της Συρίας.
