Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Οσίου Προκοπίου του Δεκαπολίτη

Οσίου Στεφάνου του γηροκόμου

Αγίου Λέανδρου του Επισκόπου Σεβίλλης

Αγίου Νήσιου

Αγίου Ασκληπιού και Ιακώβου των Ασκητών

Αύριο ψάλλονται στην Εκκλησία οι Α' Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Είναι Παρασκευή των Παννυχίδων.

Όσιος Ασκληπιός

Ο Όσιος Ασκληπιός ήταν μαθητής του Αγίου Πολυχρονίου η μνήμη του οποίου τιμάται στις 23 Φεβρουαρίου, που διακόνησε τον Όσιο Ζεβινά και μιμήθηκε κατά πάντα τον Γέροντα αυτού στην άσκηση. Υπήρξε ασκητής στις ερήμους της Συρίας.

