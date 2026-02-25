Εορτολόγιο 25 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη τουΑγίου Ρηγίνου Ιερομάρτυρος και του Αγίου Ταρασίου

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

O Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ρηγίνη, Ρηγίνα, Ρεγίνα, Ρεγγίνα, Ρήγισσα, Ρηγούλα, Ρηγίλη, Ρήγω, Ρηγοπούλα, Ρήγας, Ρηγίνος, Ρήγος
  • Ταράσιος, Ταράσης, Ταρσή, Ταρσώ, Ταρασία, Ταρσίτσα

Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Ταράσιος γεννήθηκε, ανατράφηκε και εκπαιδεύθηκε στην Κωνσταντινούπολη από γονείς ευσεβείς και ευγενείς, τον Γεώργιο, κριτή και πατρίκιο και την Ευκρατία και ήταν θείος του Αγίου Φωτίου (βλέπε 6 Φεβρουαρίου). Λόγω της μεγάλης του μορφώσεως ανυψώθηκε στο αξίωμα του πρωτασηκρίτου.

Οι εκκλησιαστικές περιστάσεις την εποχή εκείνη ήταν αρκετά σοβαρές. Υπήρχε ακόμα ο πόλεμος των εικονομάχων, η δε θέση των Ορθοδόξων έγινε ακόμη πιο δύσκολη διά του θανάτου του Πατριάρχου Παύλου Δ' του Κυπρίου (30 Αυγούστου). H βασίλισσα Ειρήνη η Αθηναία, η οποία επιτρόπευε τον ανήλικο υιό της Κωνσταντίνο ΣΤ' (780 - 798 μ.Χ.), κατανόησε, ότι χρειαζόταν εκκλησιαστικός ηγέτης με ευσέβεια, θεολογική κατάρτιση και διοικητική ικανότητα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις περιστάσεις και τα προβλήματα. Έτσι εξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από τους λαϊκούς ο Άγιος Ταράσιος παρά τις επίμονες αρνήσεις του, αφού έλαβε υπόσχεση από τους βασιλείς, ότι θα συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος που θα αντιμετωπίσει τα διάφορα θεολογικά ζητήματα και τα εκκλησιαστικά θέματα. Η χειροτονία του νέου Πατριάρχου έγινε στις 25 Δεκεμβρίου 784 μ.Χ.

Κατά την διάρκεια της πατριαρχίας του ο Άγιος μερίμνησε για την αποκατάσταση των σχέσεων με την Δυτική Εκκλησία επί Πάπα Αδριανού Α' (771 - 795 μ.Χ.) και την σύγκλιση της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου, το έτος 787 μ.Χ., στη Νίκαια, η οποία καταδίκασε τους εικονομάχους και ακύρωσε την εικονομαχική Σύνοδο του έτους 754 μ.Χ. θέτοντας ως βάση του δογματικού καθορισμού τα σχετικά συγγράμματα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού (τιμάται 4 Δεκεμβρίου). Η όγδοη συνεδρία της Συνόδου έγινε στην Κωνσταντινούπολη, στα ανάκτορα, όποι οι βασιλείς Ειρήνη και Κωνσταντίνος υπέγραψαν τους Όρους της Συνόδου.

Στην ευσέβεια και το εκκλησιαστικό ήθος του Αγίου οφείλεται και η μέριμνα που έλαβε η Εκκλησία κατά της σιμωνίας, του χρηματισμού δηλαδή για την απόκτηση εκκλησιαστικών αξιωμάτων και ιδιαίτερα των επισκοπικών θέσεων. Παράλληλα ο Άγιος ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική και κοινωνική δράση και διακρίθηκε για την ελεημοσύνη του προς τους πτωχούς.

Η αγάπη του προς τον μοναχισμό εκφράστηκε και με την ίδρυση Μονής στο στενό του Βοσπόρου, στην οποία και ενταφιάσθηκε μετά την οσιακή κοίμησή του την Τετάρτη της Α' εβδομάδας των Νηστειών, το έτος 806 μ.Χ. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Α' ο Ραγκαβές (811 - 813 μ.Χ.) τον Μάρτιο του έτους 813 μ.Χ. ενέδυσε τον τάφο του Αγίου με άργυρο, επιδεικνύοντας έτσι και αυτός και η βασίλισσα Προκοπία τον σεβασμό τους προς την μνήμη του Αγίου.

Η Σύναξη του Αγίου Ταρασίου ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία.

Απολυτίκιον

Ἦχος γ'. Τὴν ὡραιότητα.

Βίου ὀρθότητι, καλλωπιζόμενος, φωστὴρ ὑπέρλαμπρος, ὤφθης τοῦ Πνεύματος, καὶ τὴν Εἰκόνα τοῦ Χρίστου, Συνόδω ἐν τὴ Ἕβδομη, προσκυνεὶν ἐκήρυξας, ὀρθοδόξως μακάριε, στῦλος καὶ ἑδραίωμα, Ἐκκλησίας γενόμενος, διὸ τοὺς σοὺς ἀγῶνας γεραίρει, Πάτερ Ἱεράρχα Ταράσιε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (25/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έβρος στο προσκήνιο: Μήνυμα ασφάλειας Μητσοτάκη από το προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη

06:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Αποκλείστηκε αλλά πρόσφερε βαθμό ο Ολυμπιακός - Μειώθηκε η απόσταση από Τσεχία

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Με κλειδιά μπήκε στο σπίτι ο επίδοξος βιαστής - Βίντεο ντοκουμέντο

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Φεβρουαρίου

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Φθηνότερα τον Μάρτιο - Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών

06:39ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος» συναγερμός στον Έβρο: Μήνυμα 112 τα ξημερώματα στα Λάβαρα

06:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Πέραμα: Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση μοτοσυκλετών

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Θραύσματα εξωγήινης προέλευσης ανακαλύφθηκαν στη Βραζιλία

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες την Τετάρτη – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές

05:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ξεκινάει το δεύτερο κύμα πληρωμών – Λεφτά για 1,67 εκατ. συνταξιούχους

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2026

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Πάνω από 16.000 παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε τρεις ημέρες σε όλη τη χώρα

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης

04:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οικονομία, δασμοί και εξωτερική πολιτική στην ατζέντα της ομιλίας Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους - Δείτε LIVE

03:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για κτηματολογικές αγωγές, μεταλλεία και Ζάππειο

03:18ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από κατολισθήσεις – Συγκλονιστικές εικόνες

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:39ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος» συναγερμός στον Έβρο: Μήνυμα 112 τα ξημερώματα στα Λάβαρα

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Τέμπη: «Παραλύει» η χώρα στις 28 Φεβρουαρίου - Ποιοι θα απεργήσουν

06:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Πέραμα: Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση μοτοσυκλετών

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Θραύσματα εξωγήινης προέλευσης ανακαλύφθηκαν στη Βραζιλία

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Με κλειδιά μπήκε στο σπίτι ο επίδοξος βιαστής - Βίντεο ντοκουμέντο

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το «έξυπνο» κόλπο κτηνοτρόφου με τα ροζ πρόβατα που έγινε viral

20:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά, μετρητά και αλκοολούχα ποτά «τσάκωσε» η ΑΑΔΕ - Εντοπίστηκαν ακόμα και ζωντανά κουτάβια

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Δικυκλιστής χτύπησε σε κολώνα έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

06:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Αποκλείστηκε αλλά πρόσφερε βαθμό ο Ολυμπιακός - Μειώθηκε η απόσταση από Τσεχία

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο που επέβαιναν καλόγριες στην ΠΑΘΕ

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

04:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οικονομία, δασμοί και εξωτερική πολιτική στην ατζέντα της ομιλίας Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους - Δείτε LIVE

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Έκαψαν ομοίωμα του Τραμπ στο καρναβάλι - Ταξιδιωτική οδηγία ως «επικίνδυνη για Αμερικανούς» εισηγήθηκε το παράρτημα Ελλάδας των Ρεπουμπλικανών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ