ΑΕΚ: Με Άλκμααρ ή Τσέλιε στους «16» του Conference League | Πότε είναι η κλήρωση κι οι αγώνες

Η ΑΕΚ δεν αγωνιζόταν στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο, καθώς τερμάτισε τρίτη στη League Phase, κερδίζοντας την απευθείας πρόκριση στους «16».

Μετά την ολοκλήρωση των playoffs, η «Ένωση» έμαθε και τις δύο πιθανες αντιπάλους της, οι οποίες είναι η Άλκμααρ κι η Τσέλιε. Στην κλήρωση της Παρασκευής (27/02), η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 στη Νιόν θα μάθει την αντίπαλο της. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 12 Μαρτίου εκτός έδρας και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα (ήτοι 19/03) στην Allwyn Arena.

Η Άλκμααρ ανέτρεψε το 0-1 της ήττας στον πρώτο αγώνα κι επικρατώντας 4-0 της Νόα στην Ολλανδία, πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Όσον αφορά την Τσέλιε, η οποία είχε νικήσει (3-1) την ΑΕΚ στη League Phase, επικράτησε με το ίδιο σκορ (3-2) της Ντρίτα και στο δεύτερο παιχνίδι τους.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς

Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια 2-4 (3-0)

Σαμσουνσπόρ – Σκεντίγια 4-0 (1-0)

Τσέλιε – Ντρίτα 3-2 (3-2)

Ριέκα – Ομόνοια 3-1 (1-0)

Λεχ Πόζναν – Κουόπιο 1-0 (2-0)

Άλκμααρ – Νόα 4-0 (0-1)

Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι 2-0 (1-1)

Λοζάνη – Σίγκμα Όλομουτς 1-2 (1-1)

Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16