Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας δεν θα έπρεπε να είναι περίπλοκη υπόθεση.

Affidea Premium: Ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που αξίζετε
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η πρόληψη και ο τακτικός έλεγχος αποτελούν βασική ανάγκη και όχι απλή πολυτέλεια.

Κι όμως, μέσα σε ένα φορτωμένο πρόγραμμα με επαγγελματικές υποχρεώσεις και καθημερινό άγχος, η φροντίδα υγείας συχνά παίρνει δευτερεύοντα ρόλο. Μέχρι τη στιγμή που γίνεται επείγουσα. Η αλήθεια είναι πως η φροντίδα δεν ξεκινά όταν εμφανιστεί το πρόβλημα, αλλά περνά μέσα από πρόληψη, συνέπεια και τακτικές εξετάσεις.

Τα Διαγνωστικά Κέντρα Affidea έχουν χτίσει διαχρονικά σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εξεταζόμενους σε όλη την Ελλάδα, με σύγχρονες υποδομές, κορυφαίο εξοπλισμό, εξειδικευμένους ιατρούς και οργανωμένες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα Affidea Premium έρχεται να απλοποιήσει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία των εξετάσεων, προσφέροντας μέσα από ένα ετήσιο πακέτο συνδρομής, ολοκληρωμένη πρόσβαση σε κορυφαίες υπηρεσίες υγείας.

Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς περιορισμούς για 12 μήνες

Με το Affidea Premium έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Από βασικές αιματολογικές αναλύσεις έως πιο εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις, χωρίς να σκέφτεστε κάθε φορά το κόστος.

Κάλυψη συμμετοχής ΕΟΠΥΥ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την κάλυψη της συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ στις εξετάσεις. Με αυτό το πλεονέκτημα, ο προληπτικός έλεγχος γίνεται πιο εύκολος και προγραμματισμένος.

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις

Η άμεση πρόσβαση σε ιατρούς είναι βασικό στοιχείο πρόληψης. Με το Affidea Premium πραγματοποιείτε απεριόριστες επισκέψεις στα πολυϊατρεία Affidea, είτε πρόκειται για έναν ετήσιο έλεγχο είτε για κάτι που θέλετε να διερευνήσετε άμεσα.

Προτεραιότητα στον προγραμματισμό

Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Τα μέλη του Affidea Premium απολαμβάνουν προτεραιότητα στον προγραμματισμό ραντεβού για εξετάσεις όπως υπέρηχοι, μαγνητικές και άλλες απεικονιστικές πράξεις, μειώνοντας σημαντικά την αναμονή.

Αποκλειστική γραμμή εξυπηρέτησης

Για άμεση καθοδήγηση και προγραμματισμό ραντεβού, το πρόγραμμα παρέχει VIP τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης αποκλειστικά για τα μέλη του, διευκολύνοντας κάθε διαδικασία.

Ολοκληρωμένη φροντίδα και χωρίς ιδιωτική ασφάλιση

Το Affidea Premium αποτελεί μια πρακτική λύση για όσους δεν διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση αλλά επιθυμούν σταθερή και οργανωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Με μία ετήσια συνδρομή, εξασφαλίζετε για 12 μήνες διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις, προτεραιότητα και επιπλέον προνόμια, χωρίς απρόβλεπτα έξοδα.

Στην πράξη, το πρόγραμμα αφαιρεί τα εμπόδια που συχνά μας απομακρύνουν από την πρόληψη. Και όταν η υγεία γίνεται πιο προσβάσιμη, η φροντίδα του εαυτού μας παύει να είναι αναβολή και γίνεται προτεραιότητα.

Μάθετε περισσότερα: 210 6179547
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 17:00

Novibet
