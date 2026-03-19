Παναθηναϊκός: «Θανάσης Γιαννακόπουλος, για πάντα στην καρδιά μας»

Στις 19 Μαρτίου του 2019 η οικογένεια του Παναθηναϊκού "βυθιζόταν" στο πένθος στο άκουσμα της είδησης του χαμού του Θανάση Γιαννακόπουλου.

Έχουν περάσει ήδη 7 ολόκληρα χρόνια από την μαύρη εκείνη ημέρα για ολόκληρο τον Παναθηναϊκό και κανείς δεν έχει ξεχάσει τον άνθρωπο που στάθηκε στο πλευρό του αδελφού του Παύλου με κάθε τρόπο για να δημιουργηθεί η τεράστια ομάδα και "κληρονομιά" του Παναθηναϊκού. Και φυσικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δε θα μποούσε να τον ξεχάσει...

«Για πάντα στην καρδιά μας», αναφέρει η ανάρτηση του Παναθηναϊκού, εμπνευσμένη από το γνωστό σύνθημα των φίλων του «τριφυλλιού».

Θανάσης Γιαννακόπουλος



27 Φεβρουαρίου 1931 - 19 Μαρτίου 2019



Για πάντα στην καρδιά μας!#paobcaktor pic.twitter.com/Alx4bi4yg8 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 19, 2026

