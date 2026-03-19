Νέες ενημερώσεις λογισμικού για τα PlayStation 3 και PlayStation 4 από τη Sony
Η Sony συνεχίζει να φέρνει νέες ενημερώσεις λογισμικού σε όλες τις κονσόλες της
Η Sony συνεχίζει να υποστηρίζει ακόμη και τις παλαιότερες κονσόλες της, καθώς κυκλοφόρησε νέα ενημέρωση συστήματος για το PlayStation 3 (έκδοση 4.93), σχεδόν 20 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του, το 2006.
Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, το update περιορίζεται στη γενική φράση «βελτιώνει την απόδοση του συστήματος», χωρίς να προστίθενται νέα χαρακτηριστικά ή λειτουργίες.
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει μία πρακτική «σιωπηλών» ετήσιων updates για το PS3 τα τελευταία χρόνια, διατηρώντας ενεργή τη συμβατότητα και την ασφάλεια της κονσόλας, παρά την ηλικία της.
Παράλληλα, αντίστοιχες μικρές ενημερώσεις συνεχίζουν να κυκλοφορούν και για το PlayStation 4. Για παράδειγμα, μέσα στο 2026 διατέθηκε firmware update που επικεντρώνεται κυρίως σε βελτιώσεις συστήματος και ειδοποιήσεις προς τους χρήστες για μετάβαση στη νέα γενιά.