Ρόδος: Σύλληψη 50χρονου μασέρ για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
Τον 50χρονο μασέρ κατήγγειλε 27χρονη Γερμανίδα τουρίστρια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη δικαιοσύνη παραπέμπεται 50χρονος που απασχολούνταν ως μασέρ σε επιχείρηση της Ρόδου, καθώς καταγγέλθηκε από Γερμανίδα τουρίστρια για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές, η σύλληψη του 50χρονου, έγινε στις 16:00 το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, έπειτα από καταγγελία 27χρονης Γερμανίδας τουρίστριας. Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου διαδικασία.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:16 ∙ ANNOUNCEMENTS
Λέξεις και Σκέψεις στη Στέγη - Συζήτηση, Εργαστήριο, Προβολή με τον Gabor Maté
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford: Το Puma Gen-E με μεγαλύτερη αυτονομία και hands-free οδήγηση
10:35 ∙ LIFESTYLE
Your Face Sounds Familiar: Σαρώνει στη βραδινή ζώνη της Κυριακής
10:26 ∙ LIFESTYLE
Νίκος Στραβελάκης: Επέστρεψε στo OPEN – Τι δήλωσε
06:46 ∙ LIFESTYLE