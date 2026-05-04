Ξεχωριστή πρόταση σύστασης προανακριτικής για Λιβανό - Αραμπατζή από ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς κ.κ. Λιβανό και Αραμπατζή, κατέθεσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ, καταδεικνύοντας ότι δεν θα στηρίξουν τη σχετική πρόταση που είχε καταθέσει την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ.

Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση (Άρθρα 26 παρ. 1 εδ α, 27, 98 και 390 ΠΚ σε συνδυασμό με άρθρα 21 παρ. 2, 24 παρ. 4, και 26 παρ. 1 και 3 του Ν. 4689/2020), καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει, κατά την διενεργηθησόμενη Προκαταρκτική Εξέταση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το πολιτικό σκεπτικό της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Νέας Αριστεράς υπογραμμίζει ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να αποδοθεί σε γενικές και αόριστες "διαχρονικές παθογένειες" του κράτους. Αντιθέτως, τα στοιχεία της δικογραφίας αναδεικνύουν συγκεκριμένες πρακτικές, σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες συνδέονται με πρόσωπα, παρεμβάσεις και διοικητικές αποφάσεις».

«Η κοινή πρωτοβουλία των δύο Κοινοβουλευτικών Ομάδων αναδεικνύει την ανάγκη πλήρους κοινοβουλευτικής διερεύνησης, με σαφή στόχο την αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών, την ανάδειξη των ευθυνών και τη διασφάλιση ότι ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων και τη λειτουργία των θεσμών αντιμετωπίζονται με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας» καταλήγει η ανακοίνωση των δύο κομμάτων για την κατάθεση της πρότασης.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη πρόταση είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης για το αδίκημα της απιστίας.

