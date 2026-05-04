Πόλη του Μεξικού: Βυθίζεται έως και 25 εκατοστά τον χρόνο - Το φαινόμενο είναι ορατό από το διάστημα

Ορατή από το διάστημα είναι η διαρκής βύθιση της πόλης του Μεξικού, όπως αποκαλύπτουν νέες δορυφορικές εικόνες από τη NASA

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται έως και 25 εκατοστά ετησίως λόγω της εκτεταμένης άντλησης υπόγειων υδάτων και της αστικής ανάπτυξης.
  • Η βύθιση προκαλεί σοβαρές ζημιές σε υποδομές όπως το μετρό, το αποχετευτικό σύστημα, κατοικίες και δρόμους, επηρεάζοντας και ιστορικά μνημεία.
  • Νέες δορυφορικές εικόνες από τον δορυφόρο NISAR της NASA αποκαλύπτουν το μέγεθος και την ταχύτητα της καθίζησης σε πραγματικό χρόνο.
  • Η κρίση νερού στην περιοχή επιδεινώνεται λόγω της συρρίκνωσης του υδροφόρου ορίζοντα και απαιτεί νέες έρευνες και μέτρα αντιμετώπισης.
  • Οι επιστήμονες και οι αρχές ξεκινούν να χρηματοδοτούν έρευνες και να χρησιμοποιούν δορυφορικά δεδομένα για την κατανόηση και διαχείριση του προβλήματος.
Η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται κατά περίπου 25 εκατοστά ετησίως, σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η NASA, καθιστώντας την μία από τις μητροπόλεις που βυθίζονται ταχύτερα στον κόσμο.

Μία από τις πιο εκτεταμένες και πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές στον κόσμο, με έκταση περίπου 7.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περίπου 22 εκατομμύρια κατοίκους, η πρωτεύουσα του Μεξικού και οι γύρω πόλεις χτίστηκαν πάνω στον πυθμένα μιας αρχαίας λίμνης. Πολλοί δρόμοι στο κέντρο της πόλης ήταν κάποτε κανάλια, μια παράδοση που συνεχίζεται και στις αγροτικές παρυφές.

Η εκτεταμένη άντληση υπόγειων υδάτων και η αστική ανάπτυξη έχουν συρρικνώσει δραματικά τον υδροφόρο ορίζοντα, πράγμα που σημαίνει ότι η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται για περισσότερο από έναν αιώνα, αφήνοντας πολλά μνημεία και παλαιότερα κτίρια - όπως τον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό, του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε το 1573 - να γέρνει στο πλάι. Ο συρρικνούμενος υδροφόρος ορίζοντας έχει επίσης συμβάλει σε μια χρόνια κρίση νερού , η οποία αναμένεται μόνο να επιδεινωθεί.

«Προκαλεί ζημιές σε μέρος των κρίσιμων υποδομών της Πόλης του Μεξικού, όπως το μετρό, το αποχετευτικό σύστημα, το νερό, το σύστημα πόσιμου νερού, τις κατοικίες και τους δρόμους», δήλωσε ο Ενρίκε Καμπράλ, ερευνητής που σπουδάζει γεωφυσική στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού. «Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα».

Σε ορισμένα μέρη συμβαίνει με μέσο ρυθμό 2 εκατοστά το μήνα, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση της NASA, όπως στο κύριο αεροδρόμιο και στο εμβληματικό μνημείο κοινώς γνωστό ως Άγγελος της Ανεξαρτησίας. Συνολικά, αυτό σημαίνει ετήσιο ρυθμό καθίζησης περίπου 24 εκατοστών. Σε διάστημα λιγότερο από έναν αιώνα, η πτώση έχει ξεπεράσει τα 12 μέτρα, σύμφωνα με τον Καμπράλ.

«Έχουμε μία από τις ταχύτερες ταχύτητες καθίζησης της γης σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε. Οι εκτιμήσεις της NASA βασίζονται σε μετρήσεις που ελήφθησαν από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026 από έναν ισχυρό δορυφόρο γνωστό ως NISAR, ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο στην επιφάνεια της Γης και αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της NASA και του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικής Έρευνας.

Ο επιστήμονας του NISAR, Πολ Ρόζεν, δήλωσε ότι καταγράφοντας λεπτομέρειες της Γης από το διάστημα, το έργο «μας λέει επίσης κάτι για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα κάτω από την επιφάνεια». «Είναι ουσιαστικά μια καταγραφή όλων αυτών των αλλαγών μέσα σε μια πόλη», είπε ο Ρόζεν. Πρόσθεσε: «Μπορείτε να δείτε το πλήρες μέγεθος του προβλήματος».

Με την πάροδο του χρόνου, η ομάδα ελπίζει ότι θα είναι σε θέση να εστιάζει ακόμη περισσότερο σε συγκεκριμένες περιοχές και κάποια μέρα να λαμβάνει μετρήσεις σε κάθε κτίριο ξεχωριστά. Γενικότερα, οι ερευνητές ελπίζουν να εφαρμόσουν την τεχνολογία σε όλο τον κόσμο για να παρακολουθούν πράγματα όπως οι φυσικές καταστροφές, οι αλλαγές στα ρήγματα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε περιοχές όπως η Ανταρκτική κοκ.

Επί δεκαετίες η κυβέρνηση της λατινοαμερικης χώρας αγνοούσε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα, πέρα ​​από τη σταθεροποίηση των θεμελίων κάτω από μνημεία όπως ο καθεδρικός ναός. Ωστόσο, μετά τις πρόσφατες εξάρσεις της κρίσης του νερού, είπε ο Καμπράλ, οι αξιωματούχοι άρχισαν να χρηματοδοτούν περισσότερη έρευνα. Οι εικόνες από τον δορυφόρο NISAR και τα δεδομένα που τον συνοδεύουν θα είναι καθοριστικής σημασίας για τους επιστήμονες και τους αξιωματούχους καθώς σχεδιάζουν πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. «Για να μετριαστεί μακροπρόθεσμα η κατάσταση», είπε ο Καμπράλ, «το πρώτο βήμα είναι απλώς να κατανοήσουμε».

