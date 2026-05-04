Επίδομα παιδιού: Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης Α21

Μέχρι την Παρασκευή η υποβολή των αιτήσεων - Πότε θα πληρωθεί η β' δόση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21 λήγει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 18:00.
  • Η δεύτερη δόση του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου, μετά από τους απαραίτητους ελέγχους και τις διασταυρώσεις.
  • Το επίδομα χορηγείται σε άτομα που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων Ελλήνων πολιτών, ομογενών, πολιτών ΕΕ/ΕΟΧ, προσφύγων και άλλων αλλοδαπών με 12ετή διαμονή.
  • Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών, με τρεις κατηγορίες να προβλέπουν διαφορετικά ποσά ανά παιδί.
Μέχρι τις 8 Μαΐου στις 18:00 θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21.

Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ, θα ακολουθήσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διασταυρώσεις, ώστε να προχωρήσει η πληρωμή της δεύτερης δόσης, η οποία αναμένεται να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή 31 Μαΐου.

Η πληρωμή αφορά τόσο όσους υποβάλλουν αίτηση αυτή την περίοδο, όσο και εκείνους που έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση, η οποία καταβλήθηκε τον Μάρτιο για το 2026.

Οι δικαιούχοι

Το επίδομα χορηγείται σε άτομα που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα πρέπει επίσης να βρίσκονται στη χώρα.

  • Έλληνες πολίτες
  • Ομογενείς και πολίτες της ΕΕ και του ΕΟΧ
  • Πρόσφυγες ή άτομα με καθεστώς προστασίας
  • Άλλοι αλλοδαποί, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη

Τα ποσά

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών:

Κατηγορία Α

  • 70 ευρώ/μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί
  • 140 ευρώ/μήνα από το τρίτο παιδί και άνω

Κατηγορία Β

  • 42 ευρώ/μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά
  • 84 ευρώ/μήνα για το τρίτο και τα επόμενα

Κατηγορία Γ

  • 28 ευρώ/μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά
  • 56 ευρώ/μήνα για το τρίτο και άνω

