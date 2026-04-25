Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τα εισοδηματικά όρια και το ποσά ανά τέκνο - Πίνακες

Έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ ανά τέκνο αναμένεται να δοθεί τον Ιούνιο. Πρόκειται για μέτρο το οποίο περιλαμβάνεται στο πακέτο που ανακοίνωσε μέσα στην εβδομάδα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τα εισοδηματικά όρια και το ποσά ανά τέκνο

Όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις, το ύψος του επιδόματος προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό τέκνων ενώ τα εισοδηματικά όρια προσαρμόζονται αντίστοιχα. Για έγγαμα ζευγάρια, το ανώτατο εισόδημα αυξάνεται όσο αυξάνονται τα παιδιά, ενώ στις μη έγγαμες οικογένειες ισχύουν τα ίδια ποσά ενίσχυσης, αλλά με εισοδηματικό όριο χαμηλότερο κατά 1.000 ευρώ.

Ειδικότερα, για οικογένεια με ένα παιδί, το επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ, με ανώτατο εισόδημα 40.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για δύο παιδιά, το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ, με εισοδηματικά όρια 45.000 και 44.000 ευρώ αντίστοιχα.

Σε οικογένειες με τρία παιδιά, η ενίσχυση φτάνει τα 450 ευρώ, με όρια εισοδήματος 50.000 ευρώ για έγγαμους και 49.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για πολύτεκνες οικογένειες, τα ποσά αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 1.050 ευρώ για επτά παιδιά, με ανώτατο εισόδημα 65.000 ευρώ για έγγαμους και 64.000 ευρώ για μη έγγαμους.