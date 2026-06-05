Επίθεση με τρικάκια στο σπίτι του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου - «Δεν με εκφοβίζουν»

Snapshot Ο υφυπουργός δήλωσε πως η ενέργεια δεν τον αιφνιδιάζει ούτε τον εκφοβίζει και την αποδίδει σε οργανωμένες μειοψηφίες που χρησιμοποιούν πρακτικές εκφοβισμού.

Τόνισε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις θέσεις του και παραμένει σταθερός υπέρ του διαλόγου και της δημοκρατικής αντιπαράθεσης.

Υπογράμμισε ότι η Παιδεία και η Δημοκρατία προχωρούν με ιδέες και έργο, όχι με πρακτικές εκφοβισμού ή παρωχημένες λογικές. Snapshot powered by AI

Σε περιστατικό που σημειώθηκε έξω από την οικία του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαιωάννου, άγνωστοι με καλυμμένα χαρακτηριστικά προχώρησαν σε ρίψη φυλλαδίων και τρικάκια, προκαλώντας την άμεση αντίδρασή του.

Ο υφυπουργός, σε δημόσια τοποθέτησή του, ξεκαθάρισε πως η ενέργεια αυτή δεν τον αιφνιδιάζει ούτε τον επηρεάζει, αποδίδοντάς την σε οργανωμένες μειοψηφίες που, όπως ανέφερε, επιχειρούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με πρακτικές εκφοβισμού.

«Η σημερινή ενέργεια κουκουλοφόρων να πετάξουν φυλλάδια και τρικάκια έξω από το σπίτι μου δεν με αιφνιδιάζει ούτε με εκφοβίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαιωάννου υπογράμμισε ότι πρόκειται για «μία ακόμη προσπάθεια οργανωμένων μειοψηφιών να επιβάλουν τις θέσεις τους όχι με επιχειρήματα, αλλά με την ένταση, τον τραμπουκισμό και την επίδειξη δύναμης», στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα πως δεν προτίθεται να υποχωρήσει.

«Τους απαντώ ξεκάθαρα: δεν έκανα ποτέ πίσω», σημείωσε, υπενθυμίζοντας τη θητεία του ως Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τη στάση του υπέρ ενός ασφαλούς και ελεύθερου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Όπως τόνισε, «δεν πρόκειται να κάνω πίσω ούτε σήμερα, από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας», υπογραμμίζοντας ότι παραμένει σταθερός στις αρχές του υπέρ του διαλόγου και της δημοκρατικής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, επισήμανε πως όσοι έχουν επιχειρήματα μπορούν να τα καταθέτουν δημόσια, ενώ όσοι επιλέγουν πρακτικές εκφοβισμού «αποδεικνύουν την αδυναμία των θέσεών τους».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υφυπουργός ανέφερε ότι η Παιδεία και η Δημοκρατία προχωρούν «με ιδέες και έργο και όχι με τρικάκια και λογικές του παρελθόντος», διαμηνύοντας πως θα συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.