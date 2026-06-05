Ο ήρωας της παραλίας Μπόνταϊ που αφόπλισε τον τρομοκράτη επιτέθηκε με κεφαλοκλείδωμα στον πατέρα του

Ο ίδιος κάνει λόγο για ψευδείς πληροφορίες, ωστόσο δεν του επιτρέπεται να πλησιάσει τον πατέρα του σε απόσταση 100 μέτρων και η δίκη ορίστηκε για τις 29 Ιουλίου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο ήρωας της παραλίας Μπόνταϊ που αφόπλισε τον τρομοκράτη επιτέθηκε με κεφαλοκλείδωμα στον πατέρα του
Australian Prime Minister Office
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Άχμεντ Αλ Άχμεντ κατηγορείται για ενδοοικογενειακή επίθεση στον πατέρα του, Μοχάμεντ Φατέχ αλ Αχμέντ, με την αστυνομία να έχει εκδώσει ασφαλιστικά μέτρα που απαγορεύουν την προσέγγισή του σε απόσταση 100 μέτρων.
  • Ο ίδιος διαψεύδει τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος, επισημαίνοντας ότι δεν έχει βλάψει ποτέ κανέναν και ότι η κατάσταση θα ξεκαθαριστεί στο δικαστήριο.
  • Η δίκη έχει οριστεί για τις 29 Ιουλίου, ενώ συγγενείς του Άχμεντ αναφέρουν ότι η υπόθεση έχει διογκωθεί και πιστεύουν ότι είναι παρεξήγηση.
  • Υπάρχουν επίσης ισχυρισμοί ότι τα δύο αδέρφια του Άχμεντ προσπάθησαν να του αποσπάσουν 100.000 δολάρια μέσω απειλών, τους οποίους αρνούνται.
  • Ο Άχμεντ είχε λάβει 2,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας σε δωρεές για τα ιατρικά έξοδα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ.
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Ο Άχμεντ Αλ Άχμεντ έγινε διεθνώς διάσημος, όταν κατά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, τον περασμένο Δεκέμβριο, κατάφερε ηρωικά να αποφοπλίσει τον έναν από τους δύο δράστες, μένοντας όμως ο ίδιος σοβαρά τραυματισμένος.

Τώρα, επιστρέφει στην επικαιρότητα, εν μέσω κατηγοριών για ενδοοικογενειακή επίθεση.

Έχει αναφερθεί ότι η αστυνομία στο Σίδνεϊ έχει εκδώσει ασφαλιστικά μέτρα κατά του Συρο-Αυστραλού ώστε να προστατεύσει τον πατέρα του, Μοχάμεντ Φατέχ αλ Αχμέντ, στον οποίο κατηγορείται ότι επιτέθηκε, κάνοντάς του μάλιστα κεφαλοκλείδωμα κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού στο σπίτι της οικογένειας τον Μάρτιο.

Ο Αλ Άχμεντ διαψεύδει τους ισχυρισμούς, ενώ συγγενείς του 44χρονου που μίλησαν στη MailOnline ανέφεραν ότι η όλη κατάσταση έχει διογκωθεί, χωρίς ωστόσο να διαψεύδουν το επεισόδιο.

«Τα αδέρφια και οι γονείς του Αχμέντ είναι εντελώς σοκαρισμένοι που κατέληξε στο δικαστήριο», δήλωσε πηγή κοντά στην οικογένεια την Παρασκευή.

«Αγαπούν τον Αχμέντ και θέλουν να τακτοποιηθούν όλα και είναι αναστατωμένοι που πηγαίνει στην αστυνομία και τα μέσα ενημέρωσης κατηγορώντας τους για αυτό.

Η πηγή πρόσθεσε: «Όλα αυτά είναι μια παρεξήγηση και πιστεύουν ότι θα ξεκαθαριστεί σε χρόνο μηδέν και εμπιστεύονται το δικαστικό σύστημα».

Ο Αλ Άχμεντ έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 29 Ιουλίου, ενώ δεν επιτρέπεται να πλησιάσει σε απόσταση 100 μέτρων από το σπίτι και τον χώρο εργασίας του πατέρα του.

«Είναι ψευδείς πληροφορίες».

Απαντώντας στους ισχυρισμούς εναντίον του, ο Αλ Άχμεντ είπε στο ABC: «Είναι ψεύτικες πληροφορίες... Δεν είναι καθόλου αλήθεια. Δεν έχω καμία απολύτως πληροφορία».

«Είναι μια σύγκρουση, ξέρετε, είναι καλό για τους ανθρώπους να ξέρουν ότι είμαι ειλικρινής, αθώος, έντιμος τύπος», είπε στο Nine Radio την επόμενη μέρα.

«Ποτέ δεν έβλαψα κανέναν και ποτέ δεν ήμουν βίαιος.

«Και η κατάσταση του Μπόντι, έδειξε ότι, από την πρώτη στιγμή που αφόπλισα τον τρομοκράτη και του πήρα το όπλο, το πέταξα, δεν τον έβλαψα, δεν είμαι βίαιος».

Εν τω μεταξύ, έχει υποστηριχθεί ότι τα δύο αδέρφια του Αλ Άχμεντ, Χοζάιφα και Σαμέχ, είχαν προσπαθήσει να του αποσπάσουν 100.000 δολάρια απειλώντας τον , μέσω τηλεφώνου.

Και τα δύο αδέρφια αρνούνται τις κατηγορίες εναντίον τους, και παραμένουν επί του παρόντος στην Αυστραλία με βίζα επισκέπτη, έχοντας ταξιδέψει για να επισκεφθούν τον αδελφό του μετά την επίθεση.

Οι υποτιθέμενες απειλές ήρθαν αφού ο Αλ Αχμέντ έλαβε 2,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας σε δωρεές από περισσότερους από 43.000 άτομα ανθρώπους που ήθελαν να προσφέρουν για τα ιατρικά έξοδα και την ανάρρωσή του, μετά τον βαρύ τραυματισμό του στη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης.

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