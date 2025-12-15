Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Κάμερα από drone κατέγραψε τη στιγμή του μακελειού - Βίντεο

Οι δύο ένοπλοι που σκότωσαν 15 άτομα στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ την Κυριακή (14/12), κατά τη διάρκεια εορτασμού για την πρώτη ημέρα του εβραϊκού Χανουκά, έχουν κατονομαστεί από τα τοπικά ΜΜΕ ως ο Sajid Akram, 50 ετών, και ο γιος του Naveed, 24 ετών.



Πλάνα από drone που τραβήχτηκαν την Κυριακή κατέγραψαν τις σοκαριστικές στιγμές που οι τρομοκράτες πυροβολούσαν κατά άοπλων πολιτών από μία γέφυρα στον χώρο στάθμευσης της παραλίας.

Οι ένοπλοι φέρεται να είχαν ορκιστεί πίστη στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν σημαίες του ISIS στο αυτοκίνητό τους, σύμφωνα με το BBC.

Ποιοι είναι οι δράστες

Σε μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύθηκε από τα ΜΜΕ της Αυστραλίας καταγράφηκε ένας εκ των δύο ενόπλων, ο 24χρονος Naveed Akram κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης.

Στην εικόνα, κρατά ένα όπλο μαζί με κάτι που μοιάζει με άλλο όπλο και πυρομαχικά. Στέκεται στη γέφυρα πεζών, την οποία, σύμφωνα με τις περιγραφές της επίθεσης, χρησιμοποίησε το ύψος της για να πυροβολήσει κατά άοπλων πολιτών.

Ο Naveed Akram κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι. Χ

Πραγματοποίησε την επίθεση μαζί με τον 50χρονο πατέρα του, Sajid, ο οποίος σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία στο σημείο του συμβάντος. Ο Naveed παραμένει στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Ο Naveed είναι Αυστραλός πολίτης. Πρώτη φορά ήρθε στην προσοχή των αρχών τον Οκτώβριο του 2019, αλλά ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας δήλωσε ότι «από την αξιολόγηση που έγινε δεν προέκυψε καμία ένδειξη για συνεχιζόμενη απειλή ή κίνδυνο να εμπλακεί σε βίαιες ενέργειες».

Ο πατέρας του έφτασε στην Αυστραλία με φοιτητική βίζα το 1998, η οποία μετατράπηκε το 2001 σε βίζα συντρόφου και αργότερα σε βίζα επιστροφής κατοίκου.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι και οι δύο άνδρες είχαν δηλώσει πίστη στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

