Σίδνεϊ: Ανησυχία στην κρητική ομογένεια μετά την τρομοκρατική επίθεση - Συναγερμός εν όψει συνεδρίου

Το φριχτό τρομοκρατικό χτύπημα έχει συγκλονίσει και την ελληνική ομογένεια

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Βαθιά θλίψη και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε στο Bondi του Σίδνεϊ.

Ο τέως πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, με έδρα την Αυστραλία, Αντώνης Τσουρδαλάκης, εκφράζει μέσω του Newsbomb τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και στη δοκιμαζόμενη τοπική κοινωνία.

Όπως τονίζει, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές οι ομογενείς στέκονται ενωμένοι με τους συμπολίτες τους και ιδιαίτερα με την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε μορφή βίας. «Τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στην αυστραλιανή κοινωνία και προσβάλλουν τις θεμελιώδεις αξίες της ασφάλειας, του σεβασμού και της ειρηνικής συνύπαρξης», υπογραμμίζει.

Παράλληλα, εκφράζει τον προβληματισμό που επικρατεί στους Κρήτες της Αυστραλίας αναφορικά με την ασφάλεια, υπό το βάρος των τραγικών γεγονότων. Όπως σημειώνει, η ανησυχία είναι εντονότερη καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για το Εθνικό Συνέδριο της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, το οποίο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ από τις 2 έως τις 7 Ιανουαρίου 2026.

«Υπάρχει έντονη ανησυχία μετά από αυτή την επίθεση για τους Κρήτες που θα έρθουν στο Σίδνεϊ, αν και ο Ελληνισμός δεν είναι άμεσος στόχος. Αυτό που συνέβη μας επηρεάζει όλους άμεσα και αναμένεται να τεθούν σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας», σημειώνει.

