Αυστραλία: Οργή στο X για τη μουσουλμάνα ρεπόρτερ στο μακελειό της παραλίας Μπόνταϊ

Σφοδρή κριτική δέχεται αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο για την απόφασή του να στείλει στην παραλία Μπόνταϊ μία μουσουλμάνα ρεπόρτερ να καλύψει την τρομοκρατική επίθεση με το διαδίκτυο να έχει πάρει φωτιά και τα σχόλια να είναι ιδιαίτερα σκληρά.

Στα σχόλια που συνοδεύουν τη φωτογραφία της νεαρής δημοσιογράφου, είτε μόνη της, είτε σε διπλό παράθυρο με την παρουσιάστρια του Channel 9, οι χρήστες μιλούν για άστοχη και κακόγουστη επιλογή να σταλεί μουσουλμάνος ρεπόρτερ στον τόπο της εβραϊκής σφαγής από ισλαμιστές για να συνομιλήσει με τραυματίες και μάρτυρες.

An Islamic terrorist attack unfolds in Bondi and Channel 9 thought it tasteful to send a Muslim reporter to interview witnesses and victims. pic.twitter.com/saK3jF2TFG — Prathamesh (@prathameshtwts) December 14, 2025

Μία τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ. Και τι κάνει το Channel 9; Στέλνει μουσουλμάνα ρεπόρτερ να το καλύψει.

A terrorist attack in Bondi Beach.

And what does 9News do?

Sends a Muslim reporter to cover it.

You can’t make this up. pic.twitter.com/JLkydHsoam — Scott (@RandomHeroWX) December 14, 2025

Μουσουλμάνος δημοσιογράφος στη σκηνή της εβραϊκής σφαγής

Channel 9 sending a Muslim reporter to the scene of a Jewish slaughter. #Bondi #BondiBeach Australia pic.twitter.com/VKa2S0gE8F — dr.neha singh /MBBS (@nehhaasingh) December 14, 2025

Το αυστραλιανό Channel 9 στέλνει μουσουλμάνο ρεπόρτερ να καλύψει τους μαζικούς πυροβολισμούς από μουσουλμάνο στην παραλία Μπόνταϊ

Channel 9 of Australia sends a muslim reporter to cover mass shooting by a muslim in Bondi Beach!@libsoftiktok pic.twitter.com/2kYQigHK3L — Alone King (@KingReasonable) December 14, 2025

Ισλαμική τρομοκρατική επίθεση εναντίον Εβραίων στο Μπόνταϊ. Η επιλογή δημοσιογράφου του Channel 9 τα λέει όλα. Μας κοροϊδεύουν.

Islamic terror attack against Jews in Bondi.



Channel 9’s choice of reporter says everything.



They’re mocking us. pic.twitter.com/St69d58WWa — Avi Yemini (@OzraeliAvi) December 14, 2025

Τι είδους αστείο είναι αυτό. Κανάλι 9 της Αυστραλίας; Οι Μουσουλμάνοι είναι αυτοί που χύνουν αίμα στην Αυστραλία, Κι όμως, ζητούνται αναφορές για τρομοκρατία από τους ίδιους αυτούς μουσουλμάνους. Ουάου, τι κόσμος

«Ahmed al Ahmed» Ισλαμική Παλαιστινιακή Χανουκά

What kind of joke is this . Australia channel 9 ?

Muslim are the ones spilling blood in Australia,

And yet terror reports are being sought from those same muslim

Wow what World #bondibeach #bondiattack Bondi

"Ahmed al Ahmed" Islamic Palestine Hanukkah pic.twitter.com/NonFjd29ov — kushsingh (@AvadhrajSi18492) December 14, 2025

