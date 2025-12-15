Αυστραλία: Οργή στο X για τη μουσουλμάνα ρεπόρτερ στο μακελειό της παραλίας Μπόνταϊ
Η επιλογή του αυστραλιανού μέσου να στείλει τη μουσουλμάνα δημοσιογράφο με μαντίλα στον τόπο του μακελειού ξεσήκωσε διαμαρτυρίες
Σφοδρή κριτική δέχεται αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο για την απόφασή του να στείλει στην παραλία Μπόνταϊ μία μουσουλμάνα ρεπόρτερ να καλύψει την τρομοκρατική επίθεση με το διαδίκτυο να έχει πάρει φωτιά και τα σχόλια να είναι ιδιαίτερα σκληρά.
Στα σχόλια που συνοδεύουν τη φωτογραφία της νεαρής δημοσιογράφου, είτε μόνη της, είτε σε διπλό παράθυρο με την παρουσιάστρια του Channel 9, οι χρήστες μιλούν για άστοχη και κακόγουστη επιλογή να σταλεί μουσουλμάνος ρεπόρτερ στον τόπο της εβραϊκής σφαγής από ισλαμιστές για να συνομιλήσει με τραυματίες και μάρτυρες.
Δείτε τα tweets
Μία τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ. Και τι κάνει το Channel 9; Στέλνει μουσουλμάνα ρεπόρτερ να το καλύψει.
Μουσουλμάνος δημοσιογράφος στη σκηνή της εβραϊκής σφαγής
Το αυστραλιανό Channel 9 στέλνει μουσουλμάνο ρεπόρτερ να καλύψει τους μαζικούς πυροβολισμούς από μουσουλμάνο στην παραλία Μπόνταϊ
Ισλαμική τρομοκρατική επίθεση εναντίον Εβραίων στο Μπόνταϊ. Η επιλογή δημοσιογράφου του Channel 9 τα λέει όλα. Μας κοροϊδεύουν.
Τι είδους αστείο είναι αυτό. Κανάλι 9 της Αυστραλίας; Οι Μουσουλμάνοι είναι αυτοί που χύνουν αίμα στην Αυστραλία, Κι όμως, ζητούνται αναφορές για τρομοκρατία από τους ίδιους αυτούς μουσουλμάνους. Ουάου, τι κόσμος
«Ahmed al Ahmed» Ισλαμική Παλαιστινιακή Χανουκά