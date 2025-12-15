Aυστραλία: Αλλάζει τους νόμους οπλοκατοχής μετά την τραγωδία στην παραλία Mπόνταϊ

Το εθνικό υπουργικό συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα να ενισχύσει την αυστηρή νομοθεσία περί όπλων της Αυστραλίας μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Mποντάϊ

Aυστραλία: Αλλάζει τους νόμους οπλοκατοχής μετά την τραγωδία στην παραλία Mπόνταϊ

O Aυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε στο σημείο της τραγωδίας

Αυστηρότερους νόμους για τα όπλα αποφάσισε να εφαρμόσει η Αυστραλία μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Mπόνταϊ. Το εθνικό υπουργικό συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα να ενισχύσει την αυστηρή νομοθεσία περί όπλων της Αυστραλίας, δίνοντας στο εξής άδεια οπλοκατοχής μόνο σε Αυστραλούς πολίτες.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του εθνικού υπουργικού συμβουλίου σήμερα το απόγευμα (15/12), όπου οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί συμφώνησαν ομόφωνα να ενισχύσουν τους κανόνες σχετικά με την οπλοκατοχή.

Η επιτάχυνση της έναρξης ενός εθνικού μητρώου πυροβόλων όπλων, ο περιορισμός του αριθμού των όπλων που μπορεί να κατέχει ένα άτομο και ο περαιτέρω περιορισμός των τύπων όπλων που είναι νόμιμα είναι μεταξύ των επιλογών που διερευνώνται.

Οι ηγέτες από τις πολιτείες και τις επικράτειες της χώρας έχουν αναθέσει στις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν τα μέτρα, καθώς και να καταστήσουν την αυστραλιανή υπηκοότητα «προϋπόθεση» για την άδεια οπλοφορίας. Υπήρξε επίσης συμφωνία να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης πρόσθετων ποινικών πληροφοριών για την «υποστήριξη» της αδειοδότησης πυροβόλων όπλων.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, και ο πρωθυπουργός της Δυτικής Αυστραλίας, Ρότζερ Κουκ, θα ηγηθούν και θα συντονίσουν το έργο σε όλες τις διαφορετικές δικαιοδοσίες.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ξεκινήσει επίσης τις εργασίες για πιθανούς τελωνειακούς περιορισμούς στις εισαγωγές όπλων, συμπεριλαμβανομένης της τρισδιάστατης εκτύπωσης, της νέας τεχνολογίας και του εξοπλισμού πυροβόλων όπλων ικανού να χωρέσει μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών.

Σε δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι απαιτείται «ισχυρή και στοχευμένη δράση» για τη μεταρρύθμιση του νόμου περί όπλων, συμπεριλαμβανομένης της επαναδιαπραγμάτευσης της εθνικής συμφωνίας για τα πυροβόλα όπλα που θεσπίστηκε για πρώτη φορά μετά τη μαζική επίθεση στο Πορτ Άρθουρ της Τασμανίας το 1996, ώστε «να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ισχυρή στο σημερινό μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας».

Το εθνικό υπουργικό συμβούλιο δεσμεύτηκε επίσης να «εξαλείψει» τον αντισημιτισμό, το μίσος, τη βία και την τρομοκρατία, σημειώνοντας ότι οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας εθνικής βάσης δεδομένων για εγκλήματα μίσους και περιστατικά μίσους.

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν —συμπεριλαμβανομένου ενός δεκάχρονου κοριτσιού— όταν ένας πατέρας και ο γιος του άνοιξαν πυρ εναντίον μελών της εβραϊκής κοινότητας της Αυστραλίας , τα οποία είχαν συγκεντρωθεί στην παραλία για να σηματοδοτήσουν την πρώτη ημέρα της Χανουκά. Ένας από τους δύο ενόπλους, ο Σατζίντ Άκραμ, σκοτώθηκε επίσης, ενώ ο γιος του, Ναβίντ Άκραμ, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση.

Ο πατέρας είχε άδεια οπλοφορίας για μια δεκαετία και κατείχε έξι καταχωρημένα πυροβόλα όπλα, τα οποία, σύμφωνα με τον Επίτροπο της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, ανακτήθηκαν από το σημείο. Ο Άντονι Αλμπάνεζε δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «έτοιμη να λάβει όποια μέτρα είναι απαραίτητα» προτού υποβάλει την πρότασή του για αυστηρότερους νόμους περί όπλων στο εθνικό υπουργικό συμβούλιο.

«Οι άνθρωποι μπορούν να ριζοσπαστικοποιηθούν με την πάροδο του χρόνου. Οι άδειες δεν πρέπει να είναι επ' αόριστον», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Σίδνεϊ. Η Αυστραλία έχει μερικούς από τους αυστηρότερους νόμους περί οπλοκατοχής στον κόσμο, οι οποίοι εισήχθησαν από την κυβέρνηση Χάουαρντ μετά τη σφαγή στο Πορτ Άρθουρ το 1996, όταν 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον μοναχικό ένοπλο Μάρτιν Μπράιαντ.

Η σαρωτική μεταρρύθμιση οδήγησε τις εθνικές, πολιτειακές και εδαφικές κυβερνήσεις να υπογράψουν την Εθνική Συμφωνία για τα Πυροβόλα Όπλα, η οποία περιόριζε τα αυτόματα, ημιαυτόματα, καθώς και τα κυνηγετικά όπλα. Επίσης, εισήγαγε αυστηρότερες απαιτήσεις για την καταχώριση και αποθήκευση πυροβόλων όπλων.

Ο Αλμπάνεζε αναγνώρισε ότι αυτοί οι νόμοι είχαν κάνει «τεράστια διαφορά στην Αυστραλία» και ότι ήταν μια «στιγμή υπερηφάνειας για μεταρρύθμιση». «Αν χρειαστεί να τα αυστηροποιήσουμε αυτά, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, σίγουρα είμαι έτοιμος να το κάνω», είπε. «Και ελπίζω να έχω την υποστήριξη του εθνικού υπουργικού συμβουλίου και για αυτό σήμερα το απόγευμα».

Το ABC αναφέρει ότι ο νεότερος δράστης είχε εξεταστεί από την ASIO πριν από έξι χρόνια σχετικά με τους στενούς δεσμούς του με μια τρομοκρατική ομάδα του Ισλαμικού Κράτους (IS) με έδρα το Σίδνεϊ.

