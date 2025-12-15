Αυστραλία: Σοκαρισμένοι οι Έλληνες - Καταδικάζουν την τρομοκρατική επίθεση οι κοινότητες

Το τρομοκρατικό χτύπημα στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, σε μια γιορτινή συγκέντρωση για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα, διέλυσε μέσα σε λίγα λεπτά την αίσθηση ασφάλειας σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους δημόσιους χώρους της Αυστραλίας. Μέσα στο σοκ και την οδύνη που ακολούθησαν την απώλεια τουλάχιστον 16 ανθρώπων, η ελληνοαυστραλιανή κοινότητα αντέδρασε άμεσα, με ανακοινώσεις, δηλώσεις και πρωτοβουλίες που ξεπερνούν τα όρια της τυπικής καταδίκης της βίας.

Σε οργανώσεις, παροικιακούς φορείς και θρησκευτικές κοινότητες, η γλώσσα ήταν κοινή: Απόλυτη καταδίκη της επίθεσης, αλληλεγγύη προς τους Εβραίους Αυστραλούς και υπεράσπιση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της χώρας, απέναντι σε κάθε μορφή μίσους και τρομοκρατίας.

Ηγετικά στελέχη σε ολόκληρη την ελληνοαυστραλιανή κοινότητα έχουν εκφράσει βαθύ σοκ για το ότι πράξεις τέτοιου είδους μπορούν να διαπράττονται εναντίον εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων στην Αυστραλία, μια χώρα που για χρόνια θεωρείται τόπος ασφάλειας, πλουραλισμού και αμοιβαίου σεβασμού.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, Βασίλης Παπαστεργιάδης, στη δήλωσή του στο Newsbomb υπογραμμίζει:

«Ήταν μια προμελετημένη επίθεση στην Εβραϊκή Κοινότητα. Όλοι οι Αυστραλοί είναι ενωμένοι απέναντι σε αυτή την επίθεση, που μόνο ως τρομοκρατία μπορεί να χαρακτηριστεί. Η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης στέκεται αλληλέγγυα στην Εβραϊκή Κοινότητα. Η Αυστραλία είναι μια πολυπολιτισμική χώρα και το μίσος δεν έχει θέση στην κοινωνία μας».

«Δεν ήταν τόσο αναπάντεχο το χτύπημα»

Ωστόσο, η Μαίρη Συνανίδη, που μεγάλωσε στο Σίδνεϊ, αναφέρει στο Newsbomb ότι το φριχτό τρομοκρατικό χτύπημα ήταν μεν πρωτοφανές, αλλά ίσως όχι και τόσο αναπάντεχο.

«Ως πρώτοι μετανάστες, οι γονείς μου πήγαιναν για πικνίκ στην παραλία Bondi και εμείς παίζαμε εκεί ως παιδιά. Ως έφηβοι πηγαίναμε στα μπαρ. Είναι ένα ηλιόλουστο, εμβληματικό μέρος. Τέτοιου τύπου πυροβολισμοί είναι πολύ σπάνιοι στην Αυστραλία.

»Δεν εκπλήσσομαι ιδιαίτερα, γιατί από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και μετά το κλίμα εδώ είναι αντισημιτικό, με φιλοπαλαιστινιακές πορείες σχεδόν κάθε εβδομάδα, όπου άνθρωποι κρατούν πανό με πολύ μισαλλόδοξα συνθήματα, π.χ. "Θάνατος στους Εβραίους" κ.λπ.

»Πηγαίνω σε πολλές θεατρικές παραστάσεις που γίνονται σε εργοστάσια και ακόμη και όσες δεν έχουν καμία σχέση με το Ισραήλ μπορεί να περιέχουν αναφορές στη Λωρίδα της Γάζας· πρόσφατα, για παράδειγμα, είδα μια παράσταση για τη Μέδουσα, όπου έδωσαν στη μυθολογία μια φιλοπαλαιστινιακή χροιά.

»Η Αυστραλία δεν είναι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη, οπότε αυτή η στάση είναι πολύ ασυνήθιστη».

Η Μαίρη Συνανίδη καταλήγει ότι «η παραλία Bondi δεν είναι άγνωστη στη σύγκρουση Παλαιστίνης–Ισραήλ», καθώς τον περασμένο Σεπτέμβριο υπήρξε εκεί σύγκρουση ανάμεσα σε φιλοπαλαιστίνιους και φιλοϊσραηλινούς διαδηλωτές.

Ελληνοαυστραλιανό Συμβούλιο Βικτώριας: Να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό όπου κι αν εμφανίζεται

Το Ελληνοαυστραλιανό Συμβούλιο Βικτώριας από την πλευρά του εξέδωσε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης, καταδικάζοντας την επίθεση με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.

«Το Ελληνοαυστραλιανό Συμβούλιο καταδικάζει απερίφραστα τους πυροβολισμούς στο Bondi που στόχευσαν Εβραίους Αυστραλούς οι οποίοι γιόρταζαν το Χανουκά», αναφέρει η δήλωση.

«Κανείς δεν πρέπει ποτέ να φοβάται για την ασφάλειά του όταν ασκεί την πίστη ή τις πολιτισμικές του παραδόσεις. Είναι απολύτως απαράδεκτο και, ειλικρινά, εξωφρενικό το ότι άνθρωποι κάθε εθνοτικής και θρησκευτικής προέλευσης δεν μπορούν να νιώθουν ασφαλείς όταν γιορτάζουν την ταυτότητά τους στην Αυστραλία.

«Η χώρα μας είναι περήφανη για τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα, την ανεκτικότητα και την ελευθερία της θρησκευτικής πίστης, και η βία ή ο εκφοβισμός δεν έχουν καμία θέση εδώ. Οφείλουμε όλοι –κυβερνήσεις, θεσμοί και άτομα– να κάνουμε περισσότερα, για να αντιμετωπίσουμε και να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό όπου κι αν εμφανίζεται και να σταθούμε αλληλέγγυοι προς τους Εβραίους Αυστραλούς και όλες τις κοινότητες που αντιμετωπίζουν μίσος».

Ελληνοεβραϊκή Ένωση Βικτώριας: Άνοιξαν πάλι παλιές πληγές

Από την πλευρά του, ο Ντιν Καλιμνιού, γραμματέας της Ελληνοεβραϊκής Ένωσης Βικτώριας, συντάχθηκε με αυτά τα αισθήματα, εντάσσοντας την τραγωδία στη μακρά και αλληλένδετη ιστορία συνύπαρξης Ελλήνων και Εβραίων.

«Η Ελληνοεβραϊκή Ένωση Βικτώριας είναι συντετριμμένη από τους πυροβολισμούς στο Bondi Beach κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για το Χανουκά, μια πράξη βίας που στέρησε ζωές και διέλυσε μια στιγμή κοινοτικής χαράς», δήλωσε ο κ. Καλιμνιού.

Και συνεχίζει: «Αυτή η θηριωδία έχει προκαλέσει σοκ σε κοινότητες σε όλη την Αυστραλία και έχει ξανανοίξει πληγές λαών που γνωρίζουν πολύ καλά τις συνέπειες του μίσους όταν μένει ανεξέλεγκτο.

«Η JHAV δημιουργήθηκε για να τιμήσει τη μοναδική ιστορία των εβραϊκών και ελληνικών λαών, μια ιστορία που είναι αλληλένδετη εδώ και αιώνες μέσα από κοινές γεωγραφίες, διασπορές, μάθηση, εμπόριο και αγώνες. Από την Αλεξάνδρεια έως τη Θεσσαλονίκη, από το Βυζάντιο έως τη σύγχρονη Αυστραλία, Εβραίοι και Έλληνες έχουν ζήσει δίπλα δίπλα, έχουν συζητήσει, εμπορευθεί, πενθήσει και ξαναχτίσει μαζί. Οι συναντήσεις μας στηρίχθηκαν σε μια κοινή προσήλωση στην ηθική ζωή, την πνευματική αναζήτηση και την κοινοτική ευθύνη.

»Στους αιώνες, οι ελληνικές και οι εβραϊκές παραδόσεις συναντήθηκαν στην επιμονή ότι ο νόμος πρέπει να μετριάζεται από τη δικαιοσύνη, ότι η ελευθερία συνεπάγεται ηθική υποχρέωση και ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Από την προφητική απαίτηση για δικαιοσύνη έως την ελληνική αναζήτηση της αρετής και της πολιτικής ευθύνης, οι παραδόσεις μας έχουν επανειλημμένα συμπορευτεί στο έργο της οικοδόμησης κοινωνιών θεμελιωμένων στην ανεκτικότητα, την ευπρέπεια και τον σεβασμό της διαφοράς. Στην Αυστραλία, αυτή η κοινή κληρονομιά εκφράστηκε μέσα από κοινή δράση διεκδίκησης, πολιτισμικό διάλογο, εκπαίδευση και μια κοινή αποφασιστικότητα να αντιταχθούμε στον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό και σε κάθε μορφή απανθρωποποίησης.

»Η στοχοποίηση Εβραίων Αυστραλών ενώ είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν το Χανουκά αντιβαίνει σε όλα όσα πρεσβεύουν οι πολιτισμένοι άνθρωποι. Είναι επίθεση σε ανθρώπινες ζωές αλλά και στις ηθικές βάσεις που συγκρατούν τις κοινότητες ενωμένες.

»Το Χανουκά είναι γιορτή του φωτός. Επιβεβαιώνει την αντοχή απέναντι στην καταπίεση και την άρνηση να έχει το σκοτάδι τον τελευταίο λόγο. Αυτή η επίθεση επιδίωξε να σβήσει αυτό το φως με μίσος και θάνατο. Δηλώνουμε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα ότι το φως θα αντέξει. Θα το μεταφέρουν μια κοινότητα που πενθεί, θυμάται και στέκεται ενωμένη.

»Η JHAV στέκεται στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία, στο πένθος, στην αλληλεγγύη και στην αταλάντευτη δέσμευση. Αντλώντας από τη κοινή ηθική κληρονομιά των λαών μας, ανανεώνουμε την αφοσίωσή μας στο έργο της προστασίας της κοινοτικής ζωής, της υπεράσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της διασφάλισης ότι τέτοιες θηριωδίες δεν θα επαναληφθούν ποτέ».

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: Βαθύτατη οδύνη για την ενέργεια που προσβάλλει την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στην τοποθεσία Bondi του Σύδνεϋ. Ο Σεβασμιώτατος διαμηνύει ότι «κάθε ενέργεια που προσβάλλει την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής είναι καταδικαστέα, πόσο μάλλον όταν υπονομεύει την ειρηνική μας συνύπαρξη, η οποία συνιστά μια θεμελιώδη κατάκτηση της Αυστραλιανής κοινωνίας».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου:

«Εκφράζω τη βαθύτατη οδύνη μου για την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στο Σύδνεϋ, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια συνάξεως για την εβραϊκή εορτή Χανουκά.

Κάθε ενέργεια που προσβάλλει την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής είναι καταδικαστέα, πόσο μάλλον όταν υπονομεύει την ειρηνική μας συνύπαρξη, η οποία συνιστά μια θεμελιώδη κατάκτηση της Αυστραλιανής κοινωνίας. Οφείλουμε όλοι μας να αγωνισθούμε με σθένος εναντίον κάθε μορφής μισαλλοδοξίας, φανατισμού και βίας, και να διακηρύξουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι όποιος σκοτώνει επικαλούμενος τον Θεό δεν υπηρετεί την πίστη του, αλλά την προδίδει. Δεν μπορεί να υπάρχει ιερότητα στον φόνο.

Εκ μέρους της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και συνόλου του πληρώματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, καταδικάζω απερίφραστα το ειδεχθές έγκλημα που συντελέστηκε σήμερα στο Σύδνεϋ, προσεύχομαι για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων και δηλώνω την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τους πενθούντες συγγενείς και οικείους τους, καθώς και προς σύμπασα την Εβραϊκή Κοινότητα. Οι σκέψεις μας βρίσκονται επίσης στους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, από τα βάθη της καρδιάς μας».

