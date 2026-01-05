Καραμανλής για Γιώργο Παπαδάκη: «Δημιούργησε τη δική του σχολή στην επικοινωνία με τους πολίτες»

Τον δικό του φόρο τιμής στον Γιώργο Παπαδάκη απέτισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, υπογραμμίζοντας πως ο εκλιπών υπήρξε ένας δημοσιογράφος που ταυτίστηκε με την ευθύνη απέναντι στον πολίτη.

Ο Κώστας Καραμανλής τόνισε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης κατάφερε, μέσα από τη σκληρή δουλειά και τη σοβαρότητά του, να δώσει φωνή στην κοινωνία, κερδίζοντας την καθολική εμπιστοσύνη του κοινού. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που τον διέκρινε η ευθύτητα, η αμεσότητα και η ευγένεια, εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του δημοσιογράφου.

Η δήλωση του Κώστα Καραμανλή για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

«Με συγκίνηση και σεβασμό αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη.

Στη μακρά δημοσιογραφική του διαδρομή, με σκληρή δουλειά, σοβαρότητα, πάνω απ’ όλα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τηλεθεατή, πέτυχε να δημιουργήσει δική του σχολή στην επικοινωνία με τους πολίτες. Τους έδωσε φωνή και εκείνοι τον στήριξαν με την εμπιστοσύνη τους.

Θα θυμάμαι πάντα τις ειλικρινείς και γόνιμες συζητήσεις μας, την αμεσότητα, την ευθύτητα και την ευγένεια που τον χαρακτήριζαν.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Διαβάστε επίσης