Dove Cameron και Damiano David αρραβωνιάστηκαν και το ανακοίνωσαν στο Instagram

Το επόμενο βήμα στη σχέση τους, ανακοίνωσαν επισήμως, η Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Ντάβιντ. Η 29χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο 26χρονος frontman των Måneskin δημοσιοποίησαν τον αρραβώνα τους, επιβεβαιώνοντας τις φήμες, μέσα από μία κοινή, άκρως ρομαντική ανάρτηση στο Instagram, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Στη σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε, η Ντοβ Κάμερον ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό του Νταμιάνο Ντάβιντ, δείχνοντας παράλληλα το εντυπωσιακό μονόπετρο στο χέρι της. «Το πιο αγαπημένο κομμάτι της ζωής μου, καλή χρονιά», έγραψε στη λεζάντα, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες.

Οι πρώτες φήμες για αρραβώνα είχαν ξεκινήσει τον Οκτώβριο, όταν το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας με ασορτί μαύρες εμφανίσεις και την Κάμερον να φοράει δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι.

https://www.instagram.com/reel/DQFIEdnESQK/

Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η Ντοβ Κάμερον είχε εμφανιστεί σε συναυλία του Νταμιάνο Ντάβιντ, ενώ η πρώτη επίσημη εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, στο pre-Grammy gala του Clive Davis.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Κάμερον είχε γιορτάσει δημόσια την επέτειό τους, γράφοντας: «Τα καλύτερα δύο χρόνια της ζωής μου. Συγκινούμαι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, γιατί η ζωή έχει γίνει τόσο όμορφη με εσένα μέσα σε αυτή».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η τραγουδίστρια είχε εξηγήσει γιατί αποφάσισε να είναι πιο ανοιχτή με τη σχέση της, τονίζοντας ότι ο Damiano τη βοήθησε να ξεπεράσει τους φόβους της γύρω από τη δημόσια έκθεση.

Από την πλευρά του, ο frontman των Måneskin έχει μιλήσει με τρυφερότητα για τη σύντροφό του, δηλώνοντας: «Είμαι τόσο ερωτευμένος. Μοιραζόμαστε τη μουσική μας και αυτό μας φέρνει ακόμα πιο κοντά».

