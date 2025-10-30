Νταμιάνο Ντάβιντ: Ο τραγουδιστής των Måneskin αρραβωνιάστηκε την αγαπημένη του, Ντοβ Κάμερον

Το επόμενο βήμα στη σχέση τους, φαίνεται να έκαναν ο Νταμιάνο Ντάβιντ και η Ντοβ Κάμερον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «TMZ», ο frontman των Måneskin και η 29χρονη σύντροφός του αρραβωνιάστηκαν, έπειτα από δύο χρόνια σχέσης.

Η σταρ του «Descendants» εντοπίστηκε στους δρόμους του Σίδνεϊ την Τρίτη, πλάι στον 26χρονο rock star — και δεν πέρασε απαρατήρητο το τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι που φορούσε στο αριστερό της χέρι, όπως αποκάλυψαν φωτογραφίες του TMZ.

?Dove Cameron & Damiano David are engaged, TMZ reports. pic.twitter.com/9oT67hSdUq — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2025

Η Ντοβ και ο Νταμιάνο, ένα από τα πιο απρόβλεπτα ζευγάρια της διεθνούς σκηνής, φαίνεται πως ζουν τον δικό τους «ροκ παραμύθι» — εκείνη με τη ρομαντική, αιθέρια αύρα της και εκείνος με την εκρηκτική ενέργεια που τον έκανε σύμβολο μιας νέας γενιάς «rock icons».

Η Ντοβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Ντάβιντ απολαμβάνουν την πιο λαμπερή περίοδο της σχέσης τους — και πλέον δεν το κρύβουν. Το ζευγάρι εθεάθη να περπατά αγκαζέ στους δρόμους της Νέας Υόρκης, δείχνοντας πιο ερωτευμένο από ποτέ.

Ο Νταμιάνο Νταβίντ και η Νταβ Κάμερον / AP

Η Ντοβ, κομψή όπως πάντα, με μαύρο παλτό, ίδιο παντελόνι και λευκό πουκάμισο, δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια της από τον Νταμιάνο, ο οποίος κινήθηκε στο πλευρό της με μαύρο πόλο και παντελόνι, αποπνέοντας το γνώριμο ροκ coolness του.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ηθοποιός είχε μοιραστεί στο Instagram μια τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο της σχέσης τους, γράφοντας:

«Τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Συγκινούμαι τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα γιατί η ζωή έγινε τόσο όμορφη από τότε που μπήκες σε αυτήν. Σε αγαπώ με έναν τρόπο που τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν — αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ να προσπαθώ. Buon anniversario amore mio.»

Ο Νταμιάνο Νταβίντ και η Νταβ Κάμερον / Instagram

Ο Νταμιάνο απάντησε με τον πιο ρομαντικό τρόπο: «Το καλύτερο κομμάτι του να είμαι ζωντανός».

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η Νταβ εθεάθη στο Madison Square Garden να απολαμβάνει συναυλία των Måneskin. Από τότε, οι κοινές τους εμφανίσεις —από το Ρίο ντε Τζανέιρο έως το Bondi Beach στο Σίδνεϊ— επιβεβαίωσαν τη φλόγα μεταξύ τους.

Τον Φεβρουάριο του 2024, έκαναν το «ντεμπούτο» τους ως ζευγάρι στο «κόκκινο χαλί» στο ετήσιο Pre-Grammy Gala του Clive Davis.

