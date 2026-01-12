Τήνος: Οδηγός ρίσκαρε τη ζωή του για να σώσει το αυτοκίνητό του από τα κύματα - Βίντεο

Δείτε την απέλπιδα προσπάθεια του οδηγού προκειμένου να σώσει το αυτοκίνητό του 

Ο οδηγός «πάλεψε» με τα κύματα προκειμένου να σώσει το αυτοκίνητό του 

Μια ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη απόφαση πήρε οδηγός στην Τήνο, όταν επέλεξε να επιστρέψει στο λιμάνι και να σώσει το αυτοκίνητό του, την ώρα που τα τεράστια κύματα είχαν κατακλύσει την περιοχή εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έφταναν τα 11 μποφόρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο λιμάνι της Τήνου, όταν η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε επικίνδυνη θαλασσοταραχή. Τα κύματα «σκαρφάλωσαν» στις προβλήτες και στον χώρο στάθμευσης, παρασύροντας σταθμευμένα οχήματα και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Μέσα στο χάος, ένας οδηγός αποφάσισε να αψηφήσει τον κίνδυνο και να πλησιάσει το αυτοκίνητό του, σε μια προσπάθεια να το απομακρύνει πριν παρασυρθεί από τη θάλασσα. Σε βίντεο που καταγράφηκε από παρευρισκόμενους, φαίνεται να παλεύει κυριολεκτικά με τα κύματα, ενώ το νερό έχει ήδη καλύψει τις ρόδες του οχήματος.

Τελικά, ο οδηγός καταφέρνει την τελευταία στιγμή να θέσει το αυτοκίνητο σε κίνηση και να το απομακρύνει, μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν ένα ακόμη ισχυρότερο κύμα σαρώσει το σημείο, αποτρέποντας τα χειρότερα. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν τέτοιες καιρικές συνθήκες, αλλά και την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε ανάλογες

