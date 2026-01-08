Παραδομένη στη «μανία» των ανέμων η Τήνος - Βίντεο

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων 

Newsbomb

Παραδομένη στη «μανία» των ανέμων η Τήνος - Βίντεο
tinostoday.gr
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας είναι τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ήπειρο.

Ισχυροί άνεμοι πλήττουν από το πρωί τις Κυκλάδες, με τους ανέμους να φτάνουν έως και 7 μποφόρ.

Ενδεικτικά της μανίας των ανέμων που επικρατεί στη περιοχή των Κυκλάδων, είναι τα βίντεο και οι εικόνες που καταγράφηκαν στη Τήνο.

tinos-kakokairia-2.jpg

tinostoday.gr

tinos-kakokairia-3.jpg

tinostoday.gr

tinos-kakokairia-1.jpg

tinostoday.gr

tinos-kakokairia-4.jpg

tinostoday.gr

Απαγορευτικό απόπλου λόγω ισχυρών ανέμων

Απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί λόγω των ισχυρών ανέμων, με συνέπεια πολλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια να μην εκτελούνται.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, από τον Πειραιά έχουν αναχωρήσει μόνο δύο πλοία, και έκτοτε δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

apagorefsi.jpg

Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια δεν εκτελούνται μέχρι νεωτέρας.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο λιμάνι της Ραφήνας, απ' όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ σε ισχύ παραμένει απαγόρευση απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Κλειστές παραμένουν επίσης οι πορθμειακές γραμμές Φανερωμένη Σαλαμίνας-Μέγαρα, Νέα Στύρα-Αγία Μαρίνα, Κεραμωτή-Θάσος, Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα, Ρίο-Αντίρριο και Κυλλήνη-Ζάκυνθος. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι, η ένταση των οποίων ανά διαστήματα αγγίζει και τα 9 μποφόρ, είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στον Έβρο και ο λόγος μη πραγματοποίησης -σήμερα και αύριο- των ακτοπλοϊκών δρομολογίων Αλεξανδρούπολης - Σαμοθράκης αλλά και της ακύρωσης της πρώτης πρωινής πτήσης της Aegean από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» με προορισμό την Αθήνα. Λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου δεν κατέστη εφικτή η προσγείωση του αεροσκάφους. Ωστόσο τα επόμενα αεροπορικά δρομολόγια συνεχίζονται κανονικά.

Παράλληλα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ο Δήμος Σαμοθράκης εφιστά την προσοχή των οδηγών προτρέποντάς τους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο βόρειο τμήμα του νησιού καθώς κρίνεται επικίνδυνη η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω πτώσης κλαδιών και αντικειμένων στο οδόστρωμα. Κλειστός, λόγω της συσσώρευσης φερτών υλικών εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, παραμένει σύμφωνα με τον Δήμο και ο δρόμος από Μακρυλιές προς Λάκκωμα μέσω της παραλιακής οδού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο βρετανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρύλος της Λιντς, Τέρι Γιόραθ

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Πτώση δέντρου στην περιοχή Άγιος Πέτρος - Καθ’ οδόν η Πυροσβεστική

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέο χτύπημα σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο κοντά στις ακτές της Τουρκίας

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Προσωρινός αποκλεισμός της αερογέφυρας Θηβών-Μουρικίου

16:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σέζαρ Λουίς Μέρλο: «Πολύ προχωρημένες οι επαφές Παναθηναϊκού – Γοδόι Κρουζ για Αντίνο»

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Παραδομένη στη «μανία» των ανέμων η Τήνος - Βίντεο

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Ο εναγκαλισμός της Ελλάδας με το Διεθνές Δίκαιο είναι κύριο συστατικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής μας»

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτη κυριαρχία: Τα δύο «θηρία» που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συνεχίζει να πιέζει το Λίβανο για Χεζμπολάχ: «Ανεπαρκείς» οι προσπάθειες αφοπλισμού της

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης στο Newsbomb: Πρόσκληση στους αγρότες για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη - Ποιες είναι οι δύο προϋποθέσεις

15:47ΥΓΕΙΑ

Ανοίγουν οι ανακαινισμένες χειρουργικές αίθουσες στον «Άγιο Σάββα»

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Καρέ-καρέ το βίντεο με το φονικό σε κέντρο διασκέδασης - Τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο

15:30ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από τους ειδικούς: Αυτή η διατροφή αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο συκώτι

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο τώρα στην Κηφισίας - Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Το σπάνιο φαινόμενο που δημιουργεί φυσικούς κύλινδρους χιονιού

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει με τους αποκλεισμούς στα τελωνεία Προμαχώνα, Νίκης, Ευζώνων – Κλείνει και η Σκύδρα

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύδροι από τη μητέρα της Έμμας για τη διακοπή της δίκης της συνοδηγού: «Υπήρχε σκοπιμότητα - Έδωσε ζωή σε 6 ανθρώπους, τι έχει κάνει το κράτος για το παιδί μου;»

14:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

14:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

"Ούτε Μπρος ούτε Πίσω": Η νέα σατιρική κωμωδία των Ρέππα-Παπαθανασίου ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας - Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και παρουσιαστές αποχαιρέτησαν τον «πρύτανη» της πρωινής ζώνης

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Νεκροί οι δύο τραυματίες του τροχαίου στα Εξαμίλια Κορινθίας - Το αυτοκίνητό τους «καρφώθηκε» σε σπίτι

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκουδάκι έκανε βόλτα σε δρόμο και σταμάτησε για να φάει γαριδάκια

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης στο Newsbomb: Πρόσκληση στους αγρότες για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη - Ποιες είναι οι δύο προϋποθέσεις

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Καρέ-καρέ το βίντεο με το φονικό σε κέντρο διασκέδασης - Τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της ΟΠΚΕ στα διόδια των Αφιδνών – Το σχέδιο της Αστυνομίας αν υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων

07:28LIFESTYLE

Γιάννης Βόγλης: Στα σκουπίδια η ζωή του σπουδαίου ηθοποιού – Βραβεία του και προσωπικά αντικείμενα βρέθηκαν δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης

11:34ΕΛΛΑΔΑ

«Πτηνοτροφείο με 40.000 κοτόπουλα εξαφανίστηκε από προσώπου γης» στο Καλπάκι Ιωαννίνων: Χαλάζι, ανεμοστρόβιλοι και καταστροφές στη δυτική Ελλάδα - Αγνοείται άνδρας στη Ροδόπη

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο τώρα στην Κηφισίας - Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Πώς αντέδρασε ο Τραμπ όταν είδε πλάνα από τον εν ψυχρώ πυροβολισμό στη Μινεάπολη

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Μαζικό κλείσιμο σε Εθνικές Οδούς, διόδια και σήραγγες – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί από τα τρακτέρ, σε ετοιμότητα η Αστυνομία

14:07WHAT THE FACT

Πώς τα μικρότερα σπίτια μας κάνουν να νιώθουμε πιο ευτυχείς

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η στιγμή που βγαίνει το μαχαίρι στη φονική συμπλοκή με έναν νεκρό σε νυχτερινό κέντρο

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κρήτη: Πατέρας κακοποιούσε τις κόρες του - Άφησε τη μία έγκυο

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Δεν λειτουργούν τα φανάρια Κατεχάκη - «Φρακαρισμένη» η Μεσογείων, έπεσαν τσιμέντα στο οδόστρωμα

15:30ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από τους ειδικούς: Αυτή η διατροφή αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο συκώτι

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Αιγάλεω: Νεκρός ο ένας οδηγός από τη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Προθεσμία πήραν οι γονείς που κατηγορούνται ότι βίαζαν και κακοποιούσαν τα παιδιά τους στο Ηράκλειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ