Παραδομένη στη «μανία» των ανέμων η Τήνος - Βίντεο

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας είναι τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ήπειρο.

Ισχυροί άνεμοι πλήττουν από το πρωί τις Κυκλάδες, με τους ανέμους να φτάνουν έως και 7 μποφόρ.

Ενδεικτικά της μανίας των ανέμων που επικρατεί στη περιοχή των Κυκλάδων, είναι τα βίντεο και οι εικόνες που καταγράφηκαν στη Τήνο.

tinostoday.gr

tinostoday.gr

tinostoday.gr

tinostoday.gr

Απαγορευτικό απόπλου λόγω ισχυρών ανέμων

Απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί λόγω των ισχυρών ανέμων, με συνέπεια πολλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια να μην εκτελούνται.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, από τον Πειραιά έχουν αναχωρήσει μόνο δύο πλοία, και έκτοτε δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια δεν εκτελούνται μέχρι νεωτέρας.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο λιμάνι της Ραφήνας, απ' όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ σε ισχύ παραμένει απαγόρευση απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Κλειστές παραμένουν επίσης οι πορθμειακές γραμμές Φανερωμένη Σαλαμίνας-Μέγαρα, Νέα Στύρα-Αγία Μαρίνα, Κεραμωτή-Θάσος, Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα, Ρίο-Αντίρριο και Κυλλήνη-Ζάκυνθος. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι, η ένταση των οποίων ανά διαστήματα αγγίζει και τα 9 μποφόρ, είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα στον Έβρο και ο λόγος μη πραγματοποίησης -σήμερα και αύριο- των ακτοπλοϊκών δρομολογίων Αλεξανδρούπολης - Σαμοθράκης αλλά και της ακύρωσης της πρώτης πρωινής πτήσης της Aegean από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» με προορισμό την Αθήνα. Λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου δεν κατέστη εφικτή η προσγείωση του αεροσκάφους. Ωστόσο τα επόμενα αεροπορικά δρομολόγια συνεχίζονται κανονικά.

Παράλληλα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ο Δήμος Σαμοθράκης εφιστά την προσοχή των οδηγών προτρέποντάς τους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο βόρειο τμήμα του νησιού καθώς κρίνεται επικίνδυνη η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω πτώσης κλαδιών και αντικειμένων στο οδόστρωμα. Κλειστός, λόγω της συσσώρευσης φερτών υλικών εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, παραμένει σύμφωνα με τον Δήμο και ο δρόμος από Μακρυλιές προς Λάκκωμα μέσω της παραλιακής οδού.

Διαβάστε επίσης