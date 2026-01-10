Τήνος: Συγκρούστηκαν αυτοκίνητα από τα κύματα στο λιμάνι - Βίντεο

Οι ισχυροί άνεμοι και τα κύματα έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες στην Τήνο, και ιδιαίτερα στην περιοχή του λιμανιού, προκαλώντας ακόμα και μετακινήσεις και οχημάτων.

Ειδικότερα, συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ σταθμευμένων οχημάτων στο εξωτερικό λιμάνι της Τήνου, και συγκεκριμένα πλησίον του παλαιού κτηρίου “Μάρινερ” λόγω των ισχυρών νοτιάδων και του έντονου κυματισμού που επικρατούν από το πρωί στο νησί, σύμφωνα με το Tinos Today.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί αύριο το πρωί, όταν και θα ανακοινωθεί εάν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς και από την Τήνο θα εκτελεστούν κανονικά.

Διαβάστε επίσης